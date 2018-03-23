"Рединг" подтвердил назначение Клемента

Клуб Чемпионшипа "Рединг" официально подтвердил назначение Пола Клемента на должность главного тренера.

В минувшую среду клуб с "Мадейски Стэдиум" объявил о расставании с Япом Стамом, который в своем втором сезоне совершенно упустил ситуацию из под контроля — под руководством голландца "Рединг" выиграл только один из 18 последних матчей Чемпионшипа, опустившись на 20-ю позицию.



Теперь исправить ситуацию попытается Клемент, который находился без работы с декабря, когда он был уволен из "Суонси". Дебют 46-летнего англичанина назначен на домашний матч против КПР 30 марта.



"Я рад, что мы заручились услугами такого опытного и прогрессивно мыслящего тренера, как Пол. Мне лично довелось поработать с ним в "Челси". Он обладает глубоким пониманием английского футбола, поработав в Чемпионшипе и Премьер-Лиге за последние годы", — сообщил исполнительный директор "Рединга" Рон Гурлэй.



Добавим, в качестве самостоятельного специалиста Клемент поработал в "Дерби" и "Суонси", а также трудился в качестве ассистента Карло Анчелотти в "Челси", ПСЖ, "Реале" и "Баварии".