Анонс матча Голландия — Англия
Сборная Англии приступает к финальному этапу подготовки к Чемпионату Мира и отбору игроков на турнир в России. В пятницу вечером подопечные Гарета Саутгейта проведут товарищеский матч в гостях у голландцев.
В отличие от товарищеских встреч с Германией и Бразилией в ноябре, теперь ощущение близости мирового первенства гораздо сильнее — какие-то три месяца отделяют футболистов от турнира, который может стать самым важным в их карьерах.
В предстоящих играх с голландцами и итальянцами Гарет Саутгейт продолжит экспериментировать с составом. Главный тренер англичан пригласил сразу четырех футболистов, не имеющих опыта выступлений на международном уровне: Ника Поупа, Джеймса Тарковски, Алфи Моусона и Льюиса Кука.
На пресс-конференции Саутгейт подтвердил, что на матч с Голландией выйдет Джордан Пикфорд. Это большой шанс для голкипера "Эвертона" воспользоваться дефицитом игрового времени у Джо Харта в "Вест Хэме" и сделать заявку на роль первого номера.
"Мы можем удивить людей. Наша сборная не вышла из группы на последнем Чемпионате Мира, а что случилось на Евро, все мы хорошо помним. Средний возраст этой команды около 25 лет, так что наша работа продолжается", — говорил Саутгейт.
Что касается Голландии, то эта сборная, едва принятая экс-наставником "Саутгемптона" и "Эвертона" Рональда Кумана, пытается оправиться после череды неудач.
Завоевав третье место на ЧМ-2014, затем голландцы не смогли выйти ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. В данный момент подопечные Кумана только 21-е в рейтинге сборных ФИФА, тогда как англичане — 16-е.
Этот матч будет только 15-м для Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии (7 побед, 5 ничьих и два поражения), тогда как Куман дебютирует у руля голландской команды.
Проиграв Франции в июне 2017, затем англичане не потерпели ни одного поражения в шести последующих матчах (4 победы, 2 ничьи).
Однако два своих последних матча англичане завершили со счетом 0:0. Три безголевых ничьи последний раз у "трех львов" были в ноябре 1989.
Голландцы выиграли восемь из девяти последних матчей, включая пять побед подряд.
В период работы со сборной Саутгейта нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 38% голов команды (8/21), однако на сей раз он травмирован.
А полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон при Саутгейте отдал четыре результативных передачи — в два раза больше любого другого игрока.
На этот выезд сборная Англии отправилась без полузащитника Джека Уилшира, который получил небольшую травму колена. Ранее на этой неделе расположение национальной команды с жалобой на спину покинул защитник Райан Бертран.
Товарищеский матч
Сборная Голландии — сборная Англии
Амстердам. Стадион "Амстердам-арена". 22:45 Онлайн-трансляция
23.03.2018 14:00
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когда живешь в одном большом гетто под названием росия
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Португалия Египет ТБ2.5
Россия - Бразилия П2
Швеция - Чили ОЗ
Перу - Хорватия ТБ2.5
Германия - Испания П1(ф0)
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Калайсындар жигиттер? Не истеп жатырсындар?
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Тарковски затащит.
Будет одним из лучших в матче.
Работяга.
Хендо кэп - это фейл
Отдавать повязку портовому бесхребетнику, которого обезьяна черная унижает на весь мир (вспоминаем пенальти и Баллотели) - ПОZОР
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Привет, александры григорьевичи.
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Лемар просто топарь
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Гет контакт
Эхехехехе хехе
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Какие же топари подъедут в этом году после ЧМ, вссем зп овер 400к, просто богачи, просто лучшие, Маур гений - сливать шлак и старье и закупаться чисто топарями. Да, этот сезон получился скомканным, все в свою очередь из-за травмы Ибры, не смог восстановиться, Каррик тоже подкачал со здоровьем. С одним напом было понятно не выйграть чемп, ЛЧ была слита тупо чтобы не позорить имя великого богатого и могущественного МЮ в еврокубках. Очень много бунтарей в этом году, которые должны уйти или уже ушли - шашлычник, шоу - только отравляют клубную атмосферу звезд и успешных игроков. Погба на их фоне сбавил - все эти мразиши пагубно влияли на него. Все задатки великой команды есть, лучшие игроки в составе есть, деньги есть, опытный тренер есть, фанаты по всему миру есть, самый вместительный клубный стадион англии есть, сила и могущество есть, история есть, что еще нужно? Немного терпений и может быть увольнения Жозе, т.к. этот мрачный тип в том сезоне принес 2.5 тофея, но в этом он уже сдал позиции, но на его месте Конте вообще обрушил свою чемпионскую команду одной лишь смской, так что грех жаловаться на Моура, пусть рабит, другое дело под завязку забитый игроками со сстатой 85 Сити, там все игроки 85-90 во всех зонах на поле. У МЮ же 85-90 только атака, остальные позиции 80 в среднем. ДеХеа божество у него стата 95, такого уровня только ДеБрейни у МС, получается Гвардиола собрал очень сбалансированный состав, у него все игроки бегут. У МЮ же игроки больше по части физухи, мощь, гнев титанов и т.п. Надеюсь, если ты дочитал это - то ты просто пенс. Конте при этом всем выглядит жалко, а ведь виной всему одна паршивая смска.
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1-1 привозы ван дика и хендырсона
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