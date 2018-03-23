Анонс матча Голландия — Англия

Сборная Англии приступает к финальному этапу подготовки к Чемпионату Мира и отбору игроков на турнир в России. В пятницу вечером подопечные Гарета Саутгейта проведут товарищеский матч в гостях у голландцев.

В отличие от товарищеских встреч с Германией и Бразилией в ноябре, теперь ощущение близости мирового первенства гораздо сильнее — какие-то три месяца отделяют футболистов от турнира, который может стать самым важным в их карьерах.



В предстоящих играх с голландцами и итальянцами Гарет Саутгейт продолжит экспериментировать с составом. Главный тренер англичан пригласил сразу четырех футболистов, не имеющих опыта выступлений на международном уровне: Ника Поупа, Джеймса Тарковски, Алфи Моусона и Льюиса Кука.



На пресс-конференции Саутгейт подтвердил, что на матч с Голландией выйдет Джордан Пикфорд. Это большой шанс для голкипера "Эвертона" воспользоваться дефицитом игрового времени у Джо Харта в "Вест Хэме" и сделать заявку на роль первого номера.



"Мы можем удивить людей. Наша сборная не вышла из группы на последнем Чемпионате Мира, а что случилось на Евро, все мы хорошо помним. Средний возраст этой команды около 25 лет, так что наша работа продолжается", — говорил Саутгейт.



Что касается Голландии, то эта сборная, едва принятая экс-наставником "Саутгемптона" и "Эвертона" Рональда Кумана, пытается оправиться после череды неудач.



Завоевав третье место на ЧМ-2014, затем голландцы не смогли выйти ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018. В данный момент подопечные Кумана только 21-е в рейтинге сборных ФИФА, тогда как англичане — 16-е.



Этот матч будет только 15-м для Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии (7 побед, 5 ничьих и два поражения), тогда как Куман дебютирует у руля голландской команды.



Проиграв Франции в июне 2017, затем англичане не потерпели ни одного поражения в шести последующих матчах (4 победы, 2 ничьи).



Однако два своих последних матча англичане завершили со счетом 0:0. Три безголевых ничьи последний раз у "трех львов" были в ноябре 1989.



Голландцы выиграли восемь из девяти последних матчей, включая пять побед подряд.



В период работы со сборной Саутгейта нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поучаствовал в 38% голов команды (8/21), однако на сей раз он травмирован.



А полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон при Саутгейте отдал четыре результативных передачи — в два раза больше любого другого игрока.



На этот выезд сборная Англии отправилась без полузащитника Джека Уилшира, который получил небольшую травму колена. Ранее на этой неделе расположение национальной команды с жалобой на спину покинул защитник Райан Бертран.



Товарищеский матч

Сборная Голландии — сборная Англии

Амстердам. Стадион "Амстердам-арена". 22:45 Онлайн-трансляция