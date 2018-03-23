Жиру недоволен, что мало забивает за "Челси"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что пока не очень доволен своей результативностью в новом клубе.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Арсенала" в зимнее трансферное окно, пока что 31-летний француз отличился лишь однажды за "синих".
Именно низкая результативность — то, что больше всего расстраивает Жиру. Однако в остальном Оливье доволен собой и обещает работать над улучшением своей игры.
"Я доволен тем, как адаптировался, как меня приняли, а также своими отношениями с новыми партнерами по команде. Однако я должен был забить больше голов. Для меня статистика очень важна, я же ограничился одним голом и тремя передачами в пяти выходах в старте. Очевидно, этого недостаточно. Однако содержание моей игры обнадеживает".
"Ты должен быть требователен к себе. Если я перешел в "Челси", то значит ради нового опыта и нового вызова. Я знал, что меня ждет спад. Когда переходишь таким образом в январе, это никогда не бывает легко, и ты должен освоиться в новой команде".
"Однако я хотел быть готовым сразу, даже несмотря на то, что едва вернулся после шести недель отсутствия с травмой. Это было немного парадоксально".
"Тренер выпустил меня в старте во втором матче, и мне было комфортно. Все прошло очень хорошо. Это правда, что некоторые матчи у меня получились, но по своему содержанию моя игра очень обнадеживает", — сообщил Жиру L'Equipe.
23.03.2018 13:00
Просмотров: 640
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что то кажется мне Мората в Челси не на долго и уже летом куда то уйдёт.
(ответить)
Самое главное, воспользоваться своим текущим положением в сборной и хорошо проявить себя в матчах с Колумбией и Россией. Пока для Дешама основной форвард это Жиру, и если он продолжит оправдывать его доверие, таковым и останется на Кубке Мира этим летом.
(ответить)
Единственный топ в чфк
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий