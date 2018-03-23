Жиру недоволен, что мало забивает за "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что пока не очень доволен своей результативностью в новом клубе.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Арсенала" в зимнее трансферное окно, пока что 31-летний француз отличился лишь однажды за "синих".



Именно низкая результативность — то, что больше всего расстраивает Жиру. Однако в остальном Оливье доволен собой и обещает работать над улучшением своей игры.



"Я доволен тем, как адаптировался, как меня приняли, а также своими отношениями с новыми партнерами по команде. Однако я должен был забить больше голов. Для меня статистика очень важна, я же ограничился одним голом и тремя передачами в пяти выходах в старте. Очевидно, этого недостаточно. Однако содержание моей игры обнадеживает".



"Ты должен быть требователен к себе. Если я перешел в "Челси", то значит ради нового опыта и нового вызова. Я знал, что меня ждет спад. Когда переходишь таким образом в январе, это никогда не бывает легко, и ты должен освоиться в новой команде".



"Однако я хотел быть готовым сразу, даже несмотря на то, что едва вернулся после шести недель отсутствия с травмой. Это было немного парадоксально".



"Тренер выпустил меня в старте во втором матче, и мне было комфортно. Все прошло очень хорошо. Это правда, что некоторые матчи у меня получились, но по своему содержанию моя игра очень обнадеживает", — сообщил Жиру L'Equipe.