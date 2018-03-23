Куман не скучает по Премьер-Лиге
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман заявил, что работы с "Эвертоном" и "Саутгемптоном" ему хватило по горло, чтобы больше не скучать по Премьер-Лиге.
55-летний специалист совсем недавно возглавил сборную Голландии и сегодня дебютирует в новом статусе с товарищеского матча против англичан. До этого Рональд отдал три с половиной сезона "Саутгемптону" и "Эвертону".
По словам Кумана, новый вызов захватил его настолько, что он больше не скучает по Премьер-Лиге. Сейчас все мысли тренера связаны с возрождением национальной команды.
"Все знают, чем завершилась моя работа с "Эвертоном", но, оглядываясь назад, думаю, я провел отличное время в Премьер-Лиге. Я не скучаю по ней, хотя эти три с половиной года были весьма продуктивны".
"Сейчас я просто счастлив, что могу тренировать сборную Голландии. Я хочу, чтобы игроки заставили болельщиков гордиться своей национальной командой. И, разумеется, для меня больше честь быть их тренером", - сообщил Куман Voetbal International.
23.03.2018 12:00
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Что - то голландцы вообще не радуют в последнее время. Помню квалификации проходили без проблем, уверенно на первом месте заканчивали. А сейчас грустно как то.
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