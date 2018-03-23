"Челси" продлит контракт с Кабальеро
"Челси" планирует активировать опцию в контракте голкипера Вилли Кабальеро, продлив с аргентинцем договор до конца следующего сезона.
Прошлым летом "синие" подписали бывшего вратаря "Манчестер Сити", предложив Вилли однолетний контракт. В соглашение "Челси" прописал пункт, позволяющий продлить договор еще на 12 месяцев.
За то время, что Кабальеро выступает на "Стэмфорд Бридж", 36-летний голкипер проявил себя с лучшей стороны. Спасения Вилли помогли "Челси" добраться до полуфинала Кубка Англии – турнира, в котором не участвуют основной вратарь "синих" Тибо Куртуа.
Как сообщает Goal, аргентинец доволен своим положением в Лондоне, а "Челси" готов активировать соответствующую опцию в контракте и удержать вратарь до конца сезона следующего сезона.
23.03.2018 11:00
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Последние комментарии:
жалко не в основе играет
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вообще збсь, как резервный кипер он лучший в мире, да даже как основной кипер всяких кариесов точно в запас усадил. топовое подписание пенсы провернули. хорошо что продлили. вообще нет вопросов по его игре
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Топарик жуткий, домик крепкий
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