"Челси" продлит контракт с Кабальеро

"Челси" планирует активировать опцию в контракте голкипера Вилли Кабальеро, продлив с аргентинцем договор до конца следующего сезона.

Прошлым летом "синие" подписали бывшего вратаря "Манчестер Сити", предложив Вилли однолетний контракт. В соглашение "Челси" прописал пункт, позволяющий продлить договор еще на 12 месяцев.



За то время, что Кабальеро выступает на "Стэмфорд Бридж", 36-летний голкипер проявил себя с лучшей стороны. Спасения Вилли помогли "Челси" добраться до полуфинала Кубка Англии – турнира, в котором не участвуют основной вратарь "синих" Тибо Куртуа.



Как сообщает Goal, аргентинец доволен своим положением в Лондоне, а "Челси" готов активировать соответствующую опцию в контракте и удержать вратарь до конца сезона следующего сезона.