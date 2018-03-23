"Челси" продлит контракт с Кабальеро

Кабальеро и Виллиан "Челси" планирует активировать опцию в контракте голкипера Вилли Кабальеро, продлив с аргентинцем договор до конца следующего сезона.

Прошлым летом "синие" подписали бывшего вратаря "Манчестер Сити", предложив Вилли однолетний контракт. В соглашение "Челси" прописал пункт, позволяющий продлить договор еще на 12 месяцев.

За то время, что Кабальеро выступает на "Стэмфорд Бридж", 36-летний голкипер проявил себя с лучшей стороны. Спасения Вилли помогли "Челси" добраться до полуфинала Кубка Англии – турнира, в котором не участвуют основной вратарь "синих" Тибо Куртуа.

Как сообщает Goal, аргентинец доволен своим положением в Лондоне, а "Челси" готов активировать соответствующую опцию в контракте и удержать вратарь до конца сезона следующего сезона.




Метки Кабальеро, контракты, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.03.2018 11:00

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  1. blueswin 23.03.2018 11:28 # blueswin
    жалко не в основе играет

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  2. j-silver 23.03.2018 11:03 # j-silver
    вообще збсь, как резервный кипер он лучший в мире, да даже как основной кипер всяких кариесов точно в запас усадил. топовое подписание пенсы провернули. хорошо что продлили. вообще нет вопросов по его игре

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  3. chelsea-69 23.03.2018 11:02 # chelsea-69
    Топарик жуткий, домик крепкий

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