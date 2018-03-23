"Тоттенхэм" хочет заменить Алдервейрелда на Эванса

"Тоттенхэм" обдумывает покупку капитана "Вест Бромвича" Джонни Эванса в связи с предстоящим уходом из клуба Тоби Алдервейрелда.

29-летний бельгиец до сих пор не подписал новый контракт со "шпорами" и всячески затягивает переговоры. В такой ситуации "Тоттенхэму" ничего не остается, кроме как продать Тоби по окончании сезона.



Как сообщает Daily Mail, председатель "шпор" Даниэль Леви не будет чинить препятствия Алдервейрелду, если защитник захочет покинуть клуб грядущим летом. Приятные новости уже дошли до "Манчестер Юнайтед" и "Реала" – двух главных претендентов на Тоби.



В свою очередь "Тоттенхэм" уже занимается поиском игрока на замену. И если верить The Telegraph, лондонцы обдумывают покупку 30-летнего Эванса, виды на которого имели "Манчестер Сити" и "Арсенал".



"Канониры" совершенно точно возобновят борьбу за Джонни, но "Тоттенхэм" обещает составить им конкуренцию. Вариант с приобретением Эванса привлекателен по финансовым причинам: в случае вылета "Вест Бромвича" из Премьер-Лиги защитника можно будет заполучить всего за 3 миллиона фунтов.