Куман советует Клюйверту отказать МЮ

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман посоветовал юному нападающему "Аякса" Джастину Клюйверту повременить с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо следит за прогрессом Джастина еще с прошлого сезона, когда Юнайтед" переиграл "Аякс" в финале Лиги Европы.



Чуть позже Клюйверт-младший назвал сразу четыре клуба Премьер-Лиги, в которых хотел бы продолжить карьеру. Естественно, что "Юнайтед" вошел в шорт-лист нападающего, забившего 7 голов за "Аякс" в этом сезоне.



Тем не менее, Куман уверен, что Джастину еще рано переезжать в такой клуб, как "Юнайтед". По мнению бывшего тренера "Эвертона", 18-летний тинейджер должен отыграть еще минимум год на родине.



"Я разговаривал с ним на эту тему и, думаю, ему лучше остаться в Голландии. Джастину всего 18 лет, и он только обсуждает новый контракт с "Аяксом", - приводит слова Кумана Daily Mirror.