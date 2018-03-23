Лукас Перес планирует вернуться в "Арсенал"

Лукас Перес Нападающий Лукас Перес планирует вернуться в "Арсенал" после истечения своей аренды, не сумев заиграть в "Депортиво".

Напомним, Перес покинул "Эмирейтс" прошлым летом после всего одного сезона. Лукас охотно согласился вернуться на правах аренды в "Депортиво", своей игрой за который он и заинтересовал лондонский клуб.

Однако второй период 29-летнего нападающего в Ла-Корунье оказался совершенно не похож на первый. Перес забил только четыре гола в Ла Лиге, угодив в опалу к фанатам "Депортиво", которые в прошлом месяце на одном из матчей даже вывести баннер с призывом к Лукасу уйти из их клуба.

К счастью для "Депортиво", занимающего 19-ю позицию в Ла Лиге, арендное соглашение с "Арсеналом" не обязывает испанский клуб выкупать Переса. Перспектива вылететь в Сегунду практически исключает постоянный трансфер Лукаса.

Как сообщает Evening Standard со ссылкой на близкий к игроку источник, Перес уже смирился с тем, что не сможет остаться в родном городе. Лукас вполне открыт к тому, чтобы получить второй шанс в "Арсенале".

В данный момент главный тренер "канониров" Арсен Венгер не испытывает дефицита игроков в нападении, обладая Пьер-Эмериком Обамеянгом, Александром Лакасеттом и Данни Уэлбеком, однако Перес мог бы пригодиться на фланге.

Добавим, что контракт Переса с "Арсеналом" с зарплатой в 40 тысяч фунтов в неделю действителен еще два года.



Метки Арсенал, Депортиво, Перес

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 23.03.2018 08:46 # ray-black
    При том бардаке что в Депортиво сейчас никто не заиграет.

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  2. chelsealondon 23.03.2018 08:07 # chelsealondon
    Мешок....

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