Агент Беллерина не контактировал с заинтересованными клубами

Агент защитника "Арсенала" Эктора Беллерина заявил, что не контактировал с клубами, заинтересованными в его клиенте.

Ранее в этом месяце появилась информация, что затяжной спад формы и разногласия с фанатами "канониров" наводят Беллерина на мысли о смене клуба. Сообщалось, что большим поклонником Эктора является главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Помимо "Юнайтед", интерес к 23-летнему испанцу также приписывают "Манчестер Сити", "Барселоне", "Ювентусу" с "Наполи". По слухам, "Арсенал" не собирается препятствовать уходу Беллерина, если сможет за него выручить 50 миллионов фунтов. Однако пока никаких контактов не было.



"Мы ни с кем не контактировали насчет Беллерина, никто не выходил на меня. Он счастлив в "Арсенале", он недавно подписал новый контракт и играет регулярно. Это правда, что каждый игрок хочет всегда расти, но прямо сейчас сложно представить его уход".



"Если итальянские клубы заинтересованы в каком-либо из моих клиентов, я готов выслушать, потому что "Ювентус" и "Наполи" — не только отличные команды по меркам Италии, но теперь и в Европе", — сообщил агент Альберт Ботинес Radio CRC.