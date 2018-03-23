Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет избавиться минимум от шести игроков грядущим летом.

"Красные дьяволы" невыразительно проводят этот сезон, катастрофически отстав от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и позорно вылетев уже в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.



По информации Manchester Evening News, Моуриньо уже поставил в известность исполнительного директора Эда Вудворда о том, что целому ряду игроков нет места в его планах на будущее.



Лишь накануне клуб с "Олд Траффорд" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, а ранее было объявлено, что по окончании сезона карьеру завершит полузащитник Майкл Кэррик.



Также выглядит предопределенным и судьба полузащитника Маруана Феллайни, который летом станет свободным агентом. Защитники Маттео Дармиан, Дейли Блинд и Люк Шоу, как ожидается, будут выставлены на продажу.



Естественно, "дьяволы" постараются подыскать замену уходящим игрокам. Таким образом, "Юнайтед" ожидает, возможно, самая масштабная перестройка за последние годы.



Отметим, что прежде Моуриньо был очень осторожен в расставании с игроками первой команды. Прошлым летом Жозе позволил уйти лишь Аднану Янузаю и Уэйну Руни, а Морган Шнайдерлен и Мемфис Депай были отпущены из клуба в январе 2017 только потому, что сами об этом попросили.



По всей видимости, теперь Моуриньо решил, что "Юнайтед" нуждается в мощном толчке и большой порции свежей крови, чтобы приблизиться к титулу Премьер-Лиги и успешнее выступить на европейской арене.