Моуриньо хочет избавиться минимум от шести игроков

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хочет избавиться минимум от шести игроков грядущим летом.

"Красные дьяволы" невыразительно проводят этот сезон, катастрофически отстав от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и позорно вылетев уже в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов.

По информации Manchester Evening News, Моуриньо уже поставил в известность исполнительного директора Эда Вудворда о том, что целому ряду игроков нет места в его планах на будущее.

Лишь накануне клуб с "Олд Траффорд" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, а ранее было объявлено, что по окончании сезона карьеру завершит полузащитник Майкл Кэррик.

Также выглядит предопределенным и судьба полузащитника Маруана Феллайни, который летом станет свободным агентом. Защитники Маттео Дармиан, Дейли Блинд и Люк Шоу, как ожидается, будут выставлены на продажу.

Естественно, "дьяволы" постараются подыскать замену уходящим игрокам. Таким образом, "Юнайтед" ожидает, возможно, самая масштабная перестройка за последние годы.

Отметим, что прежде Моуриньо был очень осторожен в расставании с игроками первой команды. Прошлым летом Жозе позволил уйти лишь Аднану Янузаю и Уэйну Руни, а Морган Шнайдерлен и Мемфис Депай были отпущены из клуба в январе 2017 только потому, что сами об этом попросили.

По всей видимости, теперь Моуриньо решил, что "Юнайтед" нуждается в мощном толчке и большой порции свежей крови, чтобы приблизиться к титулу Премьер-Лиги и успешнее выступить на европейской арене.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. lordvaaku 23.03.2018 07:35 # lordvaaku
    Всё правильно, избавляйся от игроков, пока игроки не избавились от тебя)))

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  2. nordway 23.03.2018 07:15 # nordway
    Неплохо неплохо, еще 200 мультов зальют чтобы до 1/4 возможно даже дойти в лч

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  3. chelsea-69 23.03.2018 06:12 # chelsea-69
    Глори Глори Скум Унитед

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