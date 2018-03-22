Льюис Кук может принести своему деду 17 тысяч фунтов

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук принесет своему деду 17 тысяч фунтов, если сыграет за сборную Англии в товарищеских матчах против Голландии или Италии.

21-летний Кук очень уверенно проводит этот сезон. По слухам, своей игрой Льюис привлек интерес некоторых из больших клубов, включая "Ливерпуль".



Также игра Кука не осталась незамеченной со стороны главного тренера англичан Гарета Саутгейта, и Льюис получил вызов в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи.



Теперь Кук может озолотить своего дедушку Тревора Берлингема, который в 2014 году сделал ставку в букмекерской конторе William Hill, что его его внук, на тот момент едва пробившийся в первую команду "Лидса" игрок, дебютирует за сборную Англии до наступления своего 26-летия.



Как сообщает Daily Mirror, тогда букмекер давал коэффициент 33 к 1 на это событие, и дед Кука поставил сразу 500 фунтов. Таким образом, уже в течение ближайших дней Тревор может стать богаче почти на 17 тыс. фунтов благодаря своему внуку.