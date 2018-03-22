Хендерсон будет капитаном англичан в матче со сборной Голландии

Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером.

Напомним, в период работы Саутгейта национальная команда не имеет постоянного капитана. За это время честь примерить повязку была оказана целому ряду игроков, включая Харри Кейна, Эрика Дайера и Гари Кэхилла.

Теперь настал черед 27-летнего Хендерсона, который является капитаном в своем клубе. На пресс-конференции накануне матча в Амстердаме Саутгейт подтвердил, что Джордан появится с первых минут.

Также место в стартовом составе было обещано голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду, который теперь попытается воспользоваться дефицитом игрового времени у Джо Харта в "Вест Хэме" и сделать заявку на то, чтобы отправиться на Чемпионат Мира в России в статусе первого номера.

Добавим, ранее днем наставник голландской сборной Рональд Куман сообщил, что его капитаном в предстоящем матче будет другой игрок "Ливерпуля", защитник Виргил Ван Дейк.



Метки Ливерпуль, сборная Англии, сборная Голландии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2018 22:00

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  1. ezh28 22.03.2018 22:42 # ezh28
    Тухлый тормоз

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  2. ezh28 22.03.2018 22:41 # ezh28
    Хендерсона на х.й из Ливерпуля и из сборной! Тем более из капитанов!!!!

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  3. scouser2005 22.03.2018 22:29 # scouser2005
    Интересно будет посмотреть

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  4. recyjoed 22.03.2018 22:23 # recyjoed
    Два кэпа встретятся. Эпик. Главное без травм. Знаю я эти товарищеские матчи!

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