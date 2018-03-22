Хендерсон будет капитаном англичан в матче со сборной Голландии
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером.
Напомним, в период работы Саутгейта национальная команда не имеет постоянного капитана. За это время честь примерить повязку была оказана целому ряду игроков, включая Харри Кейна, Эрика Дайера и Гари Кэхилла.
Теперь настал черед 27-летнего Хендерсона, который является капитаном в своем клубе. На пресс-конференции накануне матча в Амстердаме Саутгейт подтвердил, что Джордан появится с первых минут.
Также место в стартовом составе было обещано голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду, который теперь попытается воспользоваться дефицитом игрового времени у Джо Харта в "Вест Хэме" и сделать заявку на то, чтобы отправиться на Чемпионат Мира в России в статусе первого номера.
Добавим, ранее днем наставник голландской сборной Рональд Куман сообщил, что его капитаном в предстоящем матче будет другой игрок "Ливерпуля", защитник Виргил Ван Дейк.
22.03.2018 22:00
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Тухлый тормоз
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Хендерсона на х.й из Ливерпуля и из сборной! Тем более из капитанов!!!!
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Интересно будет посмотреть
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Два кэпа встретятся. Эпик. Главное без травм. Знаю я эти товарищеские матчи!
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