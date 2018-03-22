Хендерсон будет капитаном англичан в матче со сборной Голландии

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон будет капитаном сборной Англии в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером.

Напомним, в период работы Саутгейта национальная команда не имеет постоянного капитана. За это время честь примерить повязку была оказана целому ряду игроков, включая Харри Кейна, Эрика Дайера и Гари Кэхилла.



Теперь настал черед 27-летнего Хендерсона, который является капитаном в своем клубе. На пресс-конференции накануне матча в Амстердаме Саутгейт подтвердил, что Джордан появится с первых минут.



Также место в стартовом составе было обещано голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду, который теперь попытается воспользоваться дефицитом игрового времени у Джо Харта в "Вест Хэме" и сделать заявку на то, чтобы отправиться на Чемпионат Мира в России в статусе первого номера.



Добавим, ранее днем наставник голландской сборной Рональд Куман сообщил, что его капитаном в предстоящем матче будет другой игрок "Ливерпуля", защитник Виргил Ван Дейк.