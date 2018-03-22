Уилшир получил травму в сборной Англии

Джек Уилшир Полузащитник сборной Англии Джек Уилшир получил травму на сегодняшней тренировке, из-за чего не сможет сыграть в товарищеском матче с Голландией в пятницу.

Набрав превосходную форму в "Арсенале", Уилшир впервые за долгое время получил вызов в команду "трех львов" и рассчитывал сыграть против Голландии и Италии в ближайшие дни.

Однако на утренней тренировке в четверг Джек снова травмировался. Как сообщает Daily Mail, полузащитник не полетит в Амстердам и останется в расположении сборной Англии.

Ожидается, что в ближайшее время рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт расскажет о состоянии Уилшира и поведает о серьезности травмы.




Метки Арсенал, сборная Англии, травмы, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. snapshot86 22.03.2018 21:09 # snapshot86
    вот и посмотрим если любит арс и себя уважает и хочет в футбол играть согласиться на контракт, если деньги нужны тогда досвидания..

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  2. theo-zm 22.03.2018 21:07 # theo-zm
    Кому нужна эта сборная
    Только ребят травмируют долбаные недотренеры

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  3. dexter 22.03.2018 21:06 # dexter
    Давно бы уже послал этих немощей из сборной и сосредоточился на арсе. Какой смысл за этих чмошников выступать... только позориться.

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  4. dred 22.03.2018 21:06 # dred
    Надо снизить ему ЗП!

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