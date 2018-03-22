Уилшир получил травму в сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джек Уилшир получил травму на сегодняшней тренировке, из-за чего не сможет сыграть в товарищеском матче с Голландией в пятницу.

Набрав превосходную форму в "Арсенале", Уилшир впервые за долгое время получил вызов в команду "трех львов" и рассчитывал сыграть против Голландии и Италии в ближайшие дни.



Однако на утренней тренировке в четверг Джек снова травмировался. Как сообщает Daily Mail, полузащитник не полетит в Амстердам и останется в расположении сборной Англии.



Ожидается, что в ближайшее время рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт расскажет о состоянии Уилшира и поведает о серьезности травмы.