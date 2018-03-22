Уилшир получил травму в сборной Англии
Полузащитник сборной Англии Джек Уилшир получил травму на сегодняшней тренировке, из-за чего не сможет сыграть в товарищеском матче с Голландией в пятницу.
Набрав превосходную форму в "Арсенале", Уилшир впервые за долгое время получил вызов в команду "трех львов" и рассчитывал сыграть против Голландии и Италии в ближайшие дни.
Однако на утренней тренировке в четверг Джек снова травмировался. Как сообщает Daily Mail, полузащитник не полетит в Амстердам и останется в расположении сборной Англии.
Ожидается, что в ближайшее время рулевой "трех львов" Гарет Саутгейт расскажет о состоянии Уилшира и поведает о серьезности травмы.
22.03.2018 21:00
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Последние комментарии:
вот и посмотрим если любит арс и себя уважает и хочет в футбол играть согласиться на контракт, если деньги нужны тогда досвидания..
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Кому нужна эта сборная
Только ребят травмируют долбаные недотренеры
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Давно бы уже послал этих немощей из сборной и сосредоточился на арсе. Какой смысл за этих чмошников выступать... только позориться.
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Надо снизить ему ЗП!
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