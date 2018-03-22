"Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем
Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем по обоюдному согласию сторон.
Только сегодня стало известно, что 36-летний Ибрагимович уже провел свой последний матч за "Юнайтед", в котором за два сезона отыграл 33 поединка в рамках Премьер-Лиги, забил 17 голов и выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лиги Европу.
Спустя несколько часов МЮ официально объявил об уходе шведского нападающего, чей контракт действовал до конца июня. По обоюдному согласию сторон стороны решили расторгнуть договор.
Ожидается, что до конца недели Ибрагимович отправится в МЛС и подпишет договор с "ЛА Гэлакси". Ранее за этот клуб выступал другой экс-игрок "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм.
22.03.2018 20:50
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Последние комментарии:
ах ах ах норм каеш Златан подоил мюшок. золотой парашют жи есь
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Бежит из болота.
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норм мюшные подпортили ему репутацию, да че уж там, можно сказать сгубили карьеру ему
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Типичный пенс
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Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Милана" Андреа Пирло провел встречу с представителями Федерации футбола Италии, информирует Gazzetta dello Sport. Отмечается, что завершивший игровую карьеру футболист дал согласие на работу в сборной страны, если ее главным тренером станет или рулевой "Челси" Антонио Конте, или Карло Анчелотти
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10 номер....
На футболках норм отбились....
Теперь кокойто Лукаку будет .....
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Легендарный пидop
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Ибрагимович: "Я выиграю Премьер-Лигу"
Источник: http://fapl.ru/posts/51257/
Чмо позорное. Пропиздоболился, отсосал и ушел с позором. Типичная скамо6лядинская мразь.
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свч свч свч
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#freesavchenko
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с кем же теперь санчес будет кофе пить....
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даже Ибра выиграл 2 трофея, это больше чем ливер за последние 10 лет -.-
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топово подоил маню, небось мавриньо сам барыши с этой схемы получал. толково переподписал инвалида, который не больше 2 матчей за неполный год провел, а потом и спокойно контракт разорвал
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помойка говном задела столько топовых футболеров
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вот как скум с легендами поступают
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