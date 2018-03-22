"Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем по обоюдному согласию сторон.

Только сегодня стало известно, что 36-летний Ибрагимович уже провел свой последний матч за "Юнайтед", в котором за два сезона отыграл 33 поединка в рамках Премьер-Лиги, забил 17 голов и выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лиги Европу.



Спустя несколько часов МЮ официально объявил об уходе шведского нападающего, чей контракт действовал до конца июня. По обоюдному согласию сторон стороны решили расторгнуть договор.



Ожидается, что до конца недели Ибрагимович отправится в МЛС и подпишет договор с "ЛА Гэлакси". Ранее за этот клуб выступал другой экс-игрок "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм.