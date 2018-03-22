"Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем по обоюдному согласию сторон.

Только сегодня стало известно, что 36-летний Ибрагимович уже провел свой последний матч за "Юнайтед", в котором за два сезона отыграл 33 поединка в рамках Премьер-Лиги, забил 17 голов и выиграл три трофея – Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лиги Европу.

Спустя несколько часов МЮ официально объявил об уходе шведского нападающего, чей контракт действовал до конца июня. По обоюдному согласию сторон стороны решили расторгнуть договор.

Ожидается, что до конца недели Ибрагимович отправится в МЛС и подпишет договор с "ЛА Гэлакси". Ранее за этот клуб выступал другой экс-игрок "красных дьяволов" Дэвид Бекхэм.




Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2018 20:50

Количество просмотров Просмотров: 1416

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Последние комментарии:




  1. spartan 22.03.2018 21:47 # spartan
    ах ах ах норм каеш Златан подоил мюшок. золотой парашют жи есь

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  2. benefactor 22.03.2018 21:47 # benefactor
    Бежит из болота.

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  3. reams 22.03.2018 21:40 # reams
    норм мюшные подпортили ему репутацию, да че уж там, можно сказать сгубили карьеру ему

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  4. selfish 22.03.2018 21:34 # selfish
    Типичный пенс

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  5. chelsea-69 22.03.2018 21:25 # chelsea-69
    Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Милана" Андреа Пирло провел встречу с представителями Федерации футбола Италии, информирует Gazzetta dello Sport. Отмечается, что завершивший игровую карьеру футболист дал согласие на работу в сборной страны, если ее главным тренером станет или рулевой "Челси" Антонио Конте, или Карло Анчелотти

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  6. chelsealondon 22.03.2018 21:22 # chelsealondon
    10 номер....
    На футболках норм отбились....
    Теперь кокойто Лукаку будет .....

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  7. chelsea-69 22.03.2018 21:19 # chelsea-69
    Легендарный пидop

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  8. stevens 22.03.2018 21:17 # stevens
    Ибрагимович: "Я выиграю Премьер-Лигу"

    Источник: http://fapl.ru/posts/51257/

    Чмо позорное. Пропиздоболился, отсосал и ушел с позором. Типичная скамо6лядинская мразь.

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  9. ganinilyha 22.03.2018 21:11 # ganinilyha
    свч свч свч

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  10. masterofcactus 22.03.2018 21:08 # masterofcactus
    #freesavchenko

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  11. van-der-slav 22.03.2018 21:07 # van-der-slav
    с кем же теперь санчес будет кофе пить....

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  12. miracle 22.03.2018 21:06 # miracle
    даже Ибра выиграл 2 трофея, это больше чем ливер за последние 10 лет -.-

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  13. liverfun 22.03.2018 20:56 # liverfun
    топово подоил маню, небось мавриньо сам барыши с этой схемы получал. толково переподписал инвалида, который не больше 2 матчей за неполный год провел, а потом и спокойно контракт разорвал

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  14. qwertyinho 22.03.2018 20:55 # qwertyinho
    помойка говном задела столько топовых футболеров

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  15. gunars 22.03.2018 20:53 # gunars
    вот как скум с легендами поступают

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