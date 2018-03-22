Ван Дейк стал капитаном сборной Голландии

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк впервые примерит капитанскую повязку в сборной Голландии.

В ближайшие дни Голландия проведет два товарищеских матча - против Англии и Португалии. Сегодня выяснилось, кто выведет "оранжевых" на предстоящие игры в статусе капитана.

Такой честью новый рулевой голландцев Рональд Куман наделил 26-летнего Ван Дейка. Таким образом, защитник "Ливерпуля" впервые примерит капитанскую повязку в национальной сборной.

Примечательно, что именно с Англией бывший тренер "Эвертона" проведет дебютный матч в сборной. Помимо работы на "Гудисон Парк", Рональд отдал несколько лет карьеры "Саутгемптону".




Метки Ван Дейк, Ливерпуль, сборная Голландии

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2018 20:00

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