Моуриньо: "Юнайтед" критикуют только глупцы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что умные люди понимают: клуб с "Олд Траффорд" в переходном периоде.

В интервью CNN Моуриньо рассказал, что не разделяет критику, обрушившуюся на "Юнайтед" за вылет из Лиги Чемпионов и шокирующее отставание от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге. По словам Жозе, неудачи "красных дьяволов" объяснимы, ведь команда в процессе перестройки и еще не вышла на проектную мощность.



"Я понимаю разочарование, связанное с вылетом из Лиги Чемпионов, но я не понимаю критики в наш адрес. Лучшие клубы планеты не раз в своей истории переживали переходный период. В этом нет ничего нового".



"В Премьер-Лиге есть только одна команда, которая готова лучше нас. Мы находимся позади "Сити", но не забывайте, что мы опережаем 18 оставшихся клубов".



"Конечно, мы хотим быть первыми и опережать все 19 клубов Премьер-Лиги. Но правда в том, что умные люди и люди с мозгами понимают: мы лишь переживаем переходный период. И в этих условиях добиваемся неплохих результатов", - сообщил Моуриньо CNN.