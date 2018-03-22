Итан Ампаду пропустит остаток сезона

Юный полузащитник "Челси" Итан Ампаду уже не сыграет в остатке сезона из-за перелома лодыжки.

Эту травму 17-летний Ампаду получил в победном для "синих" матче против "Реала" (4:2) в рамках Юношеской лиги УЕФА на прошлой неделе.



Как стало известно Evening Standard, углубленное обследование обнаружило у воспитанника "Эксетера" перелом одной из костей стопы. По этой причине Итан не смог откликнуться на вызов от Райана Гиггза в сборную Уэльса.



Добавим, что в этом сезоне Ампаду провел семь матчей за "Челси", включая четыре выхода в стартовом составе. Главный тренер "синих" Антонио Конте всегда очень хвалил Итана, способного сыграть как в обороне, так и в полузащите.