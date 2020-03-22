"Челси" интересуется Петером Гулачи

Петер Гулачи "Челси" проявляет интерес к голкиперу "РБ Лейпцига" Петеру Гулачи, который ранее в своей карьере провел пять лет в "Ливерпуле".

Как стало известно ESPN от близкого к клубу Бундеслиги источника, конкуренцию "синим" в борьбе за Гулачи составляет "Атлетико" — интерес этих коллективов к Петеру обусловлен тем, что они оба рискуют лишиться своих первых номеров, Тибо Куртуа и Яна Облака, грядущим летом.

Напомним, Куртуа до сих пор не заключил новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги, что не оставляют без внимания "Реал" и ПСЖ. Облака в свою очередь активно сватают в "Арсенал" и ПСЖ.

По статистике 27-летний Гулачи является одним из лучших голкиперов Бундеслиги этого сезона, пропустив только 34 гола в 26 матчах. В прошлый уикенд Петер помог "РБ Лейпцигу" отпраздновать победу над самой "Баварией".

Привлекательность Петера в глазах "Челси" повышает тот факт, что Гулачи квалифицируется как доморощенный игрок. В период с 2008 по 2013 год венгр числился в системе "Ливерпуля", за который, правда, не сыграл ни одного матча в Премьер-Лиге.



Метки Атлетико, Гулачи, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 948

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 22.03.2018 18:08 # tursa
    да помню в фифе после рейны основным стал

    (ответить)

  2. ccchelsea 22.03.2018 17:41 # ccchelsea
    Вторым вратарём норм зайдёт.

    (ответить)

  3. dimon70 22.03.2018 17:16 # dimon70
    кто это?

    (ответить)

  4. j-silver 22.03.2018 17:10 # j-silver
    гулачи в атлетико, облако в челси, тибо на хер

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: