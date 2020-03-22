"Челси" интересуется Петером Гулачи
"Челси" проявляет интерес к голкиперу "РБ Лейпцига" Петеру Гулачи, который ранее в своей карьере провел пять лет в "Ливерпуле".
Как стало известно ESPN от близкого к клубу Бундеслиги источника, конкуренцию "синим" в борьбе за Гулачи составляет "Атлетико" — интерес этих коллективов к Петеру обусловлен тем, что они оба рискуют лишиться своих первых номеров, Тибо Куртуа и Яна Облака, грядущим летом.
Напомним, Куртуа до сих пор не заключил новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги, что не оставляют без внимания "Реал" и ПСЖ. Облака в свою очередь активно сватают в "Арсенал" и ПСЖ.
По статистике 27-летний Гулачи является одним из лучших голкиперов Бундеслиги этого сезона, пропустив только 34 гола в 26 матчах. В прошлый уикенд Петер помог "РБ Лейпцигу" отпраздновать победу над самой "Баварией".
Привлекательность Петера в глазах "Челси" повышает тот факт, что Гулачи квалифицируется как доморощенный игрок. В период с 2008 по 2013 год венгр числился в системе "Ливерпуля", за который, правда, не сыграл ни одного матча в Премьер-Лиге.
22.03.2018 17:00
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да помню в фифе после рейны основным стал
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Вторым вратарём норм зайдёт.
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кто это?
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гулачи в атлетико, облако в челси, тибо на хер
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