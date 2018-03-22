Ибрагимович больше не сыграет за МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже сыграл свой последний матч за клуб с "Олд Траффорд". На этой неделе швед объявит о своем переезде в МЛС.

Действующий контракт 36-летнего Златана с МЮ рассчитан до конца сезона, однако последний раз швед появлялся на поле еще 26 декабря в домашнем матче Премьер-Лиги с "Бернли".



Как сообщает ESPN, высока вероятность, что Ибрагимович больше не сыграет в футболке "Юнайтед". На этой неделе Златан должен договориться о переезде в МЛС, где на него претендует "ЛА Гэлакси".



По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволит нападающему покинуть клуб раньше срока и откликнуться на новый вызов в карьере. Сам Ибрагимович ранее утверждал, что ему нужная игровая практика перед Чемпионатом Мира в России.