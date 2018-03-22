Ибрагимович больше не сыграет за МЮ

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович уже сыграл свой последний матч за клуб с "Олд Траффорд". На этой неделе швед объявит о своем переезде в МЛС.

Действующий контракт 36-летнего Златана с МЮ рассчитан до конца сезона, однако последний раз швед появлялся на поле еще 26 декабря в домашнем матче Премьер-Лиги с "Бернли".

Как сообщает ESPN, высока вероятность, что Ибрагимович больше не сыграет в футболке "Юнайтед". На этой неделе Златан должен договориться о переезде в МЛС, где на него претендует "ЛА Гэлакси".

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо позволит нападающему покинуть клуб раньше срока и откликнуться на новый вызов в карьере. Сам Ибрагимович ранее утверждал, что ему нужная игровая практика перед Чемпионатом Мира в России.




Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1193

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  1. celebrate 22.03.2018 16:49 # celebrate
    Бесславный конец карьеры.

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  2. budun 22.03.2018 16:31 # budun
    спасибо, что не дал чмоуру побороться за чемп в прошлом сезоне.

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  3. kalei 22.03.2018 16:21 # kalei
    Пидр моур сцуко он бы еще до 40 жопу всем рвал

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  4. martingor 22.03.2018 16:19 # martingor
    Очередная крыса бежит с обхарканной помойки, да ряды обоссанных и обхарканных рядеют

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  5. link90 22.03.2018 16:16 # link90
    Правильное решение, в МЮ все равно золотую медаль не получит

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  6. mancunia-planet 22.03.2018 16:15 # mancunia-planet
    было б ему 26 сейчас

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  7. ganinilyha 22.03.2018 16:01 # ganinilyha
    Хаха свч

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