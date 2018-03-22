"Челси" сделал предложение по Икарди
"Челси" пытается обойти "Реал" в борьбе за нападающего Мауро Икарди и уже выдвинул предложение "Интеру" в размере 55 миллионов фунтов.
25-летний аргентинец стал трансферной целью номер один сразу для несколько европейских грандов, включая "Челси" и "Реал". Чтобы обойти "сливочных", чемпионы Премьер-Лиги уже вступили в переговоры с "Интером" и даже сделали первое предложение.
Как сообщает AS, ради Икарди, забившего уже 22 мяча в этом сезоне, "Челси" готов потратить 55 миллионов фунтов. Итальянский журналист Фернандо Чиж подтверждает, что Мауро и его жена Ванда Нара получили предложение по личному контракту.
По информации источника, "Интер" требует за свою звезду гораздо больше, поэтому с высокой долей вероятности ответит "Челси" отказом. Вдобавок, в контракте Мауро с итальянским клубом прописан пункт об отступных в размере 96 миллионов фунтов.
22.03.2018 15:00
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за 55 сейчас даже из уфы не купить лавочника
пинсам поводят по губам шаршавым
100 минимум
тупые пинсы
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Пенсы изи топаря подпишут
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http://fapl.ru/posts/55656/?c=1
Читайте комментарии
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А как же Малата???
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Пенсы рил в своем мирке каком-то. 55 лямов по нынешним меркам за напа который входит в топ 5 напов этого сезона..
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Пипец какой то. - Эй, продавец, можно вон ту штуку, за 96 купить за 55? Нельзя, да? Почему дурак? Просто попытался)))
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ванда шлюха . икарди пидор . сельси гавно
авось асе они в постели
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Ждём а мю
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Знатный отсос
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Пенсов основа ждет золотой дождь.
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