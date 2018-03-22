"Челси" сделал предложение по Икарди

Мауро Икарди "Челси" пытается обойти "Реал" в борьбе за нападающего Мауро Икарди и уже выдвинул предложение "Интеру" в размере 55 миллионов фунтов.

25-летний аргентинец стал трансферной целью номер один сразу для несколько европейских грандов, включая "Челси" и "Реал". Чтобы обойти "сливочных", чемпионы Премьер-Лиги уже вступили в переговоры с "Интером" и даже сделали первое предложение.

Как сообщает AS, ради Икарди, забившего уже 22 мяча в этом сезоне, "Челси" готов потратить 55 миллионов фунтов. Итальянский журналист Фернандо Чиж подтверждает, что Мауро и его жена Ванда Нара получили предложение по личному контракту.

По информации источника, "Интер" требует за свою звезду гораздо больше, поэтому с высокой долей вероятности ответит "Челси" отказом. Вдобавок, в контракте Мауро с итальянским клубом прописан пункт об отступных в размере 96 миллионов фунтов.




Метки Икарди, Интер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1718

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 22.03.2018 16:08 # blackdreamer
    за 55 сейчас даже из уфы не купить лавочника
    пинсам поводят по губам шаршавым
    100 минимум
    тупые пинсы

    (ответить)

  2. j-silver 22.03.2018 15:59 # j-silver
    Пенсы изи топаря подпишут

    (ответить)

  3. haiko 22.03.2018 15:41 # haiko
    http://fapl.ru/posts/55656/?c=1

    Читайте комментарии

    (ответить)

  4. carrick-16 22.03.2018 15:41 # carrick-16
    А как же Малата???

    (ответить)

  5. gerrard08 22.03.2018 15:27 # gerrard08
    Пенсы рил в своем мирке каком-то. 55 лямов по нынешним меркам за напа который входит в топ 5 напов этого сезона..

    (ответить)

  6. radik86radik 22.03.2018 15:22 # radik86radik
    Пипец какой то. - Эй, продавец, можно вон ту штуку, за 96 купить за 55? Нельзя, да? Почему дурак? Просто попытался)))

    (ответить)

  7. chr1s8rown 22.03.2018 15:14 # chr1s8rown
    ванда шлюха . икарди пидор . сельси гавно
    авось асе они в постели

    (ответить)

  8. pauk 22.03.2018 15:08 # pauk
    Ждём а мю

    (ответить)

  9. liverpool1892est 22.03.2018 15:07 # liverpool1892est
    Знатный отсос

    (ответить)

  10. dexter 22.03.2018 15:04 # dexter
    Пенсов основа ждет золотой дождь.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: