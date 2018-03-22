"Челси" сделал предложение по Икарди

"Челси" пытается обойти "Реал" в борьбе за нападающего Мауро Икарди и уже выдвинул предложение "Интеру" в размере 55 миллионов фунтов.

25-летний аргентинец стал трансферной целью номер один сразу для несколько европейских грандов, включая "Челси" и "Реал". Чтобы обойти "сливочных", чемпионы Премьер-Лиги уже вступили в переговоры с "Интером" и даже сделали первое предложение.



Как сообщает AS, ради Икарди, забившего уже 22 мяча в этом сезоне, "Челси" готов потратить 55 миллионов фунтов. Итальянский журналист Фернандо Чиж подтверждает, что Мауро и его жена Ванда Нара получили предложение по личному контракту.



По информации источника, "Интер" требует за свою звезду гораздо больше, поэтому с высокой долей вероятности ответит "Челси" отказом. Вдобавок, в контракте Мауро с итальянским клубом прописан пункт об отступных в размере 96 миллионов фунтов.