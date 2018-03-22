"Вест Хэм" наказал болельщиков, устроивших беспорядки

"Вест Хэм" пожизненно отстранил от посещения своих матчей болельщиков, устроивших беспорядки на матче с "Бернли".

Матч, состоявшийся 10 марта на Лондонском стадионе, омрачили мерзкие выходки болельщиков "Вест Хэма". Игра, завершившаяся поражением "молотков" 0:3, прерывалась четыре раза из-за появления на поле фанатов. Один из них сцепился с капитаном Марком Ноблом, другой – воткнул в центр поля угловой флаг.



На этом беспредел не закончился. Ближе к концу матча сотни болельщиков собрались у директорской ложи стадиона, выкрикивая оскорбления в адрес боссов клуба. Одна из монет, брошенных фанатом, прилетела в совладельца "Вест Хэма" Дэвида Салливана.



Рассмотрев видеозаписи с камер стадиона, клуб идентифицировал нарушителей порядка и наказал их пожизненным запретом на посещение всех матчей "молотков".



"Пожизненный запрет на посещение всех матчей "Вест Хэма" были выписан пяти болельщикам, которые пересекли барьеры и прорвались на поле, что является серьезным нарушением правил безопасности. Еще несколько человек были наказаны за бросание монет и других предметов прямо перед ВИП-ложей", - гласит заявление Вест Хэма.