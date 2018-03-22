Уилшир определится с будущим до Чемпионата Мира

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир хочет определиться со своим клубным будущим до наступления Чемпионата Мира в России.

Прямо сейчас на руках у Джека есть предложение по новому контракту от "канониров", которое игрока явно не устраивает. На другой чаше весов – вариант с переходом в "Эвертон" и подписной бонус в размере 8 миллионов фунтов.



Уилшир сомневается, что "Арсенал" предложит ему более выгодный договор, но хочет определиться со своим будущим до старта Чемпионата Мира в России.



"У меня остается три месяца по действующему контракту, но пока я не знаю, что вам ответить по поводу своего будущего. В идеале да, я хотел бы как можно скорее с ним определиться и все решить. Я хочу поехать на Чемпионат Мира и насладиться им, не отвлекаясь на посторонние дела", - сообщил Уилшир Sky Sports.



Между тем, издание Daily Mirror утверждает, что "Арсенал" не будет предлагать Джеку более высокую зарплату. Наоборот, "канониры" попросили Уилшира пойти на понижение – с нынешних 110 тысяч фунтов в неделю до 90 тысяч каждые семь дней.