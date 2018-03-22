Виллиан раскрыл секрет своей формы

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что диета помогла ему набрать лучшую форму в карьере.

Перед тем, как отлучиться в сборную Бразилии, Виллиан провел выдающийся отрезок за "Челси". С середины февраля плеймейкер отыграл семь матчей за "синих", в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.



В расположении национальной команды Виллиан рассказал, что стоит за такой результативностью. По словам бразильца, он сел на диету, благодаря чему чувствует себя просто прекрасно.



"Я сделаю все возможное, чтобы подойти к Чемпионату Мира в еще более классной форме, чем в 2014 году. На этот раз я полностью поменял рацион: так я смогу набрать оптимальные кондиции к турниру", - сообщил Виллиан Goal.