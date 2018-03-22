"Ливерпуль" поспешит с расширением "Энфилда"

"Ливерпуль" ускорил реализацию своих планов по расширению вместимости "Энфилда" за пределы 60 тысяч зрителей.

Напомним, в сентябре 2016 "красные" ввели в эксплуатацию новую Главную трибуну, благодаря дополнительному третьему ярусу на которой общая вместимость стадиона выросла до 54 тыс. зрителей.



Обновленная Главная трибуна позволила "Ливерпулю" увеличить свой доход от проведения матчей на 12 миллионов фунтов, что стало большим успехом. Теперь клуб готовится приступить к следующей стадии по реконструкции "Энфилда".



Как сообщает Daily Mail, "красные" собираются добавить 6 тыс. дополнительных мест трибуне "Энфилд Роад", которая находится за воротами.



Разрешение на реконструкцию "Энфилд Роад" мерсисайдский клуб получил одновременно с Главной трибуной, и оно действительно до сентября 2019. Однако "Ливерпуль" планирует приступить к строительным работам грядущим летом и уже общается с потенциальными спонсорами на предмет переименования трибуны.