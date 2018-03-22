"Юнайтед" задумывается о покупке Варана

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении центрального защитника "Реала" Рафаэля Варана, оцениваемого в 50 миллионов фунтов.

Ожидается, что грядущим летом главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо обновит центр обороны своей команды. Рискуют быть выставленными на продажу Фил Джонс и Крис Смоллинг.



Как стало известно Daily Mirror от своих источников, приоритетной целью Моуриньо для укрепления позиции центрального защитника является 24-летний Варан, которого он в свое время пригласил в "Реал".



Жозе имеет давний интерес к Рафаэлю, с которым он пытался воссоединиться еще в 2014 году, вскоре после своего возвращения в "Челси". А в 2011 к Варану присматриваются экс-наставник "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон — тогда бельгиец сделал выбор в пользу "Реала", а "дьяволы" были вынуждены приобрести Джонса из "Блэкберна".



Тот факт, что лишь в сентябре Варан заключил новый контракт с "Реал" до 2022 года, не останавливает "Юнайтед". Ожидается, что "дьяволы" предложат за защитника около 40 млн. фунтов, тогда как Королевский клуб может попросить 50 млн.



По информации издания, Моуриньо не хочет ограничиваться одним лишь Вараном, а предпочитает приобрести сразу двух игроков в центр обороны. Также "дьяволы" интересуются Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма" и Самюэлем Умтити из "Барселоны".