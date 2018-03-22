"Манчестер Юнайтед" создает женскую команду

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" принял решение о создании профессиональной женской команды со следующего сезона.

До настоящего момента "красные дьяволы" оставались единственным клубом в Премьер-Лиги без женской команды. В связи с этим на "Юнайтед" оказывалось серьезное давление.

Еще в январе новоиспеченный рулевой женской сборной Англии Фил Невилл обещал поговорить со своим бывшим клубом по поводу создания взрослой женской команды, и эти призывы были услышаны на "Олд Траффорд".

Как сообщает The Telegraph, сейчас "Юнайтед" подал заявку в FA на включение в женскую Суперлигу. Скорее всего, "дьяволы" получат место только во втором дивизионе Суперлиги.

"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться по тому же подобию и на тех же принципах, что и первая мужская команда, предлагая игрокам своей академии четкий путь на высший уровень футбола внутри клуба", — сообщил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.



Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.03.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 22.03.2018 08:47 # vyrentz
    Внимание, вопрос: зачем Юнайтед две женские команды?

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  2. j-silver 22.03.2018 08:35 # j-silver
    будут с вулвич FC за титул бороться

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  3. sasykbai 22.03.2018 08:26 # sasykbai
    Решфорда и Янга туда

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  4. liverbro 22.03.2018 08:20 # liverbro
    Так они и так в женский футбол играют,зачем вторая такая команда

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  5. mikkiynwa 22.03.2018 08:06 # mikkiynwa
    Ооо вот и для Санчеса с Иброй место найдётся.

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