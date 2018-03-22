"Манчестер Юнайтед" создает женскую команду

"Манчестер Юнайтед" принял решение о создании профессиональной женской команды со следующего сезона.

До настоящего момента "красные дьяволы" оставались единственным клубом в Премьер-Лиги без женской команды. В связи с этим на "Юнайтед" оказывалось серьезное давление.



Еще в январе новоиспеченный рулевой женской сборной Англии Фил Невилл обещал поговорить со своим бывшим клубом по поводу создания взрослой женской команды, и эти призывы были услышаны на "Олд Траффорд".



Как сообщает The Telegraph, сейчас "Юнайтед" подал заявку в FA на включение в женскую Суперлигу. Скорее всего, "дьяволы" получат место только во втором дивизионе Суперлиги.



"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться по тому же подобию и на тех же принципах, что и первая мужская команда, предлагая игрокам своей академии четкий путь на высший уровень футбола внутри клуба", — сообщил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.