"Манчестер Юнайтед" создает женскую команду
"Манчестер Юнайтед" принял решение о создании профессиональной женской команды со следующего сезона.
До настоящего момента "красные дьяволы" оставались единственным клубом в Премьер-Лиги без женской команды. В связи с этим на "Юнайтед" оказывалось серьезное давление.
Еще в январе новоиспеченный рулевой женской сборной Англии Фил Невилл обещал поговорить со своим бывшим клубом по поводу создания взрослой женской команды, и эти призывы были услышаны на "Олд Траффорд".
Как сообщает The Telegraph, сейчас "Юнайтед" подал заявку в FA на включение в женскую Суперлигу. Скорее всего, "дьяволы" получат место только во втором дивизионе Суперлиги.
"Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться по тому же подобию и на тех же принципах, что и первая мужская команда, предлагая игрокам своей академии четкий путь на высший уровень футбола внутри клуба", — сообщил исполнительный директор МЮ Эд Вудворд.
22.03.2018 08:00
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Внимание, вопрос: зачем Юнайтед две женские команды?
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будут с вулвич FC за титул бороться
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Решфорда и Янга туда
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Так они и так в женский футбол играют,зачем вторая такая команда
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Ооо вот и для Санчеса с Иброй место найдётся.
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