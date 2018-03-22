Пикфорд получит шанс стать первым номером сборной Англии

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд, как ожидается, будет защищать ворота сборной Англии в товарищеском матче против Голландии в пятницу вечером.

Напомним, в отборочном цикле к Чемпионату Мира в России бесспорным первым номером англичан был Джо Харт, однако в последние месяцы он практически не играет за "Вест Хэм".



На товарищеские встречи с Голландией и Италией Гарет Саутгейт, помимо Харта, также вызвал Ника Поупа из "Бернли" и Джека Бутланда из "Стоука", однако именно Пикфорд произвел на наставника "трех львов" наибольшее впечатление во время тренировок.



Как утверждает The Guardian, теперь Саутгейт готов наделить 24-летнего Пикфорда местом в стартовом составе на предстоящую игру и шансом сделать заявку на то, чтобы поехать на ЧМ-2018 в статусе основного голкипера англичан.



Отметим, что Пикфорд лишь в ноябре дебютировал за сборную Англии, приняв участие в товарищеском матче против Германии.