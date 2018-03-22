Венгер советовал Уилширу поискать другой клуб

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир признался, что главный тренер Арсен Венгер советовал ему подумать над уходом из клуба прошлым летом.

В этом сезоне 26-летний Уилшир провел 31 матч за "канониров", но лишь несколько недель назад вернул свое место в стартовом составе, до этого испытывая проблемы со здоровьем и не выдерживая конкуренцию с другими полузащитниками.



Зная о том, что контракт Джека истекает в 2018 году, прошлым летом Венгер предлагал своему подопечному подыскать новый клуб. Этот совет весьма расстроил Уилшира.



"За три или четыре недели до закрытия трансферного окна он дал мне возможность уйти. Я не нашел ничего такого, что бы меня заинтересовало, вдобавок в тот момент я не был по-настоящему здоров, поэтому я решил остаться и работать над своей формой".



"Это был честный разговор. Мы достаточно давно знаем друг друга, чтобы отношения между нами были искренними".



"Это назревало, потому что каждый знал, что у меня остается год по контракту, а до этого я уходил в аренду, получил там травму, и мне особо не было места в его планах".



"Он сказал: "Я буду честен с тобой, в данный момент мы не собираемся предлагать тебе контракт, поэтому если тебе удастся получить контракт где-нибудь еще, то можешь уйти".



"Конечно, я не был счастлив этим, но в то же время я был рад его честности", — цитирует Уилшира BBC.