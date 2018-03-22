Мохамед Салах. Как Король Египта покоряет Англию

Мохамед Салах проводит бесспорно выдающийся сезон. Если летом кто-то и сомневался, стоит ли "Ливерпулю" отдавать за него 35 миллионов, то теперь трансфер египтянина называют одним из самых удачных в истории Премьер-Лиги, и это неспроста. Кто бы отказался заполучить аналог Лионеля Месси по цене Энди Кэрролла!

Прошлым летом футбольную Европу накрыла серьезная волна инфляции на трансферном рынке. и если в начале лета 35 миллионов фунтов, которые "Ливерпуль" отдал за Салаха "Роме" казались серьезной суммой, то уже в августе они стали чем-то совершенно незначительным. О чем говорить, если сейчас "красные" отдают вдвое большую сумму за центрального защитника Виргила Ван Дейка, а Усман Дембеле "Барселоне" обошелся по цене трех Салахов.



Еще более смешной суммой сделал собственную цену сам Мохамед, демонстрирующий фантастический футбол уже в первом сезоне. Написавший в превью сезона о том, что "Ливерпуль" отдал много денег за Салаха, журналист The Guardian Барни Рони недавно посмеялся над собой сам: "Давайте просто прочитаем это. Ужасно. Много. Денег. Ужасно много денег — 35 миллионов за Салаха. За Салаха! Я бы сейчас сам рассмеялся в лицо тому, кто мог такое написать. Интересно, заслужил ли я гонорар этим материалом?"



Вероятно, Барни Рони действительно стоит отдать гонорар за превью на благотворительность, но будем откровенны: может, сомневались в Мохамеде и немногие, но уж точно никто не ожидал, насколько крутым он будет в "Ливерпуле". Даже те, кто видел Салаха в Серии А, наверняка, были удивлены тем, насколько идеально он вписался в игру "Ливерпуля".



До конца сезона "Ливерпулю" осталось провести семь матчей и у Салаха есть 28 забитых голов — на четыре больше, чем у Харри Кейна, который не сыграет до мая, и на семь больше, чем у Серхио Агуэро. У него также есть девять результативных передач, и только у Лероя Сане и Давида Силвы их больше. Лишь Эден Азар, Уилфрид Заха и Андрос Таунсенд сделали больше удачных обводок, и лишь у Харри Кейна больше попаданий по воротам, чем у Салаха. Если раньше египтянин был известен как транжира голевых моментов, то сейчас против "Уотфорда" он реализовал все четыре удара по воротам, что ранее в Премьер-Лиге удавалось только Андрею Аршавину в памятной игре против "Ливерпуля".



Сложно себе представить, что нужно сделать Кевину Де Брюйне при таком Салахе, чтобы стать Игроком Года — даже с учетом того, что "Манчестер Сити" побьет множество рекордов в этом сезоне и оформит титул уже в апреле — в индивидуальном плане Салаха превзойти будет невозможно, вдобавок у него есть шанс на свой рекорд.



После игры с "Уотфордом", где Салах забил несколько индивидуальных голов, его поспешили сравнить с Месси, на неделе разобравшимся с "Челси" в похожем стиле, а Юрген Клопп пошел дальше и сказал, что последним игроком, который оказывал такое влияние на игру в одиночку, был Диего Марадона. Сравнение с Месси уместно хотя бы потому, что Салах забил в этом сезоне больше голов, чем пятикратный обладатель "Золотого мяча", хоть и сыграл в меньшем количестве матчей.



Он превзошел Месси, несмотря на то, что провел на поле на восемь часов меньше. Он превзошел Месси, хоть и нанес по воротам на 78 ударов меньше, к тому же играя в команде, которая набрала на 18 очков меньше, чем "Барселона" после 29 туров. Сложно найти другой вменяемый способ сравнить Салаха с Месси, который на прошлой неделе преодолел рубеж в 600 забитых голов, но Лионель точно был бы доволен своими результатами, если бы провел свой первый сезон в Премьер-Лиге так, как Салах.



Сейчас у Салаха 28 голов в Премьер-Лиге, и он находится всего в четырех мячах от рекорда. Ранее никто не забивал больше 31 гола за сезон в Премьер-Лиге, после того как высший дивизион сократился до 20 команд. 31 гол забивали Криштиану Роналду в сезоне 2007/08, Луис Суарес в чемпионате 2013/14 и Алан Ширер в кампании 1995/96. Более того, если Салах сможет забить восемь мячей в оставшихся семи матчах, то он превзойдет и общий рекорд Премьер-Лиги по голам за один сезон с учетом и тех сезонов, где было проведено 42 тура.



Для нападающего, забившего четыре гола в ворота "Уотфорда", такое же количество мячей за семь игр не должны стать проблемой. Сейчас вряд ли кто готов принять ставку на то, что Салах не сделает этого. Свои рекордные сезоны Роналду и Суарес начинали медленно, с раскачки: Роналду вообще не забивал в первых четырех турах, а также пропустил три матча из-за красной карточки с "Портсмутом". Свой первый гол в том сезоне Роналду забил только в восьмой игре сезона для "Манчестер Юнайтед"!



Суарес в сезоне 2013/14 пропустил первые пять матчей сезона из-за дисквалификации и также пробудился только в конце сентября, а в феврале пережил четырехматчевую засуху. Так что сезон Салаха больше всего похож на график Алана Ширера в "Блэкберне" — он так же последовательно забивал чуть ли не в каждом матче.



Из 10 лучших бомбардиров Премьер-Лиги в сезонах, где было сыграно 38 матчей, Салах единственный, у кого максимальная голевая засуха составляла всего две игры. Пока что нет намеков на близость египтянина к тому, чтобы не забивать в трех играх кряду, поэтому он близок и к еще одному рекорду — по наибольшему количеству матчей с забитыми голами за сезон. Так уж получается, что в "Ливерпуле" есть, кому забивать и кроме Салаха, и там часто матчи заканчиваются тем, что забивают по одному голу все три форварда: Салах, Мане и Фирмино. Если бы Салах был основной ударной силой, в своей нынешней форме он смог бы забить и 35-40 голов, но в "Ливерпуле" нет привычки играть всей командой на одного форварда, которая была актуальной для "Блэкберна", когда там выступал Ширер.







Если Салах и дальше будет придерживаться нынешнего темпа и забивать один гол за 85.5 минут, то он должен достигнуть отметки в 35 забитых голов.А это как раз рекорд Премьер-Лиги для любого формата соревнований и наибольшее количество голов в чемпионате для элитного дивизиона с момента, как Рон Дэвис наколотил 37 мячей в сезоне 1966/67 за "Саутгемптон".



Во всех соревнованиях у Салаха сейчас 36 голов, а у Месси — 35, несмотря на то, что Мохамед провел меньше матчей и реализовал 22,6% своих ударов, тогда как аргентинец — только 14,8%. Ясно, что Салаху еще предстоит длинный путь, чтобы приблизиться к показателям Месси на длинной дистанции, и неизвестно, сможет ли египтянин показывать такой же футбол три-четыре сезона кряду. Но в контексте этого сезона очевидно, что Салах превосходит Месси по всем параметрам, а его рекорд в гонке бомбардиров — дело практически решенное.



Уже сейчас Салах приблизился к сонму небожителей Премьер-Лиги: Анри, Роналду, Суаресу, Бергкампу и Ширеру с Агуэро. Ему остается только доказать, что футбол нынешнего уровня он способен демонстрировать стабильно, на протяжении нескольких сезонов, а еще лучше сделать то, что не удалось ни Суаресу, ни Торресу, ни Фаулеру с Джеррардом или какой-то другой звезде "Ливерпуля" — привести "красных" к чемпионству в Премьер-Лиге.



Нынешняя игра Салаха делает его еще одним игроком, которого потерял "Челси" — вместе с Лукаку и Де Брюйне, также демонстрирующими отличный футбол в этом сезоне. Когда Салах пришел в "Челси", у Моуриньо были Азар, Виллиан и Оскар, а сам Мохамед был молод — ему исполнился 21 год. Очевидно как то, что в "Челси" ему не дали настоящего шанса проявить себя, так и то, что Салах и близко не был тем, кем он является сейчас.



Кажется, для того, чтобы Салах проявил все свои лучшие способности, ему нужна была сцена, и он ее получил в Риме. В "Роме" Лучано Спаллетти быстро оценил способность Салаха быть игроком, который сделает разницу и в то же время останется командным исполнителем. Салах рассказывал о том, как Спаллетти часто оставался с ним после тренировок и рассказывал о том, как важно возвращаться назад и помогать обороне. Разница между Моуриньо и Спаллетти в том, что Жозе привык сотрудничать с теми игроками, что уже умеют все, а Салах, как и Де Брюйне с Лукаку, не были таковыми на момент встречи с португальцем. Учить же чему-то — это не работа и забота Моуриньо.



Клопп — это менеджер-учитель, говорящий о том, что он не верит в трансферы, а верит в тренировки и подтверждает это делом. С ним Салах способен стать кем-то вроде Месси и развиваться все дальше и дальше. Сейчас в "Ливерпуле" ему дают некоторые поблажки в отношении работы на оборону и участия в общекомандном прессинге, но Салах своими голами подтверждает, что его особая роль оправдана. Впрочем, можно не сомневаться, что Мохамед научится еще многому в "Ливерпуле", и сейчас разговоры о его скором трансфере в "Реал" выглядят неуместно. Во-первых, сложно себе представить сумму, которой может быть оценен нынешний Салах на фоне стоимости Коутиньо и Неймара, а во-вторых, ему вполне комфортно в "Ливерпуле".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru