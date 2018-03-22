"Юнайтед" опрашивает своих фанатов насчет улучшения атмосферы на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" консультируется со своими фанатами о том, как улучшить атмосферу на домашних матчах.

По ходу этого сезона главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо неоднократно жаловался, что публика "Олд Траффорд" недостаточно шумна и не оказывает команде должную поддержку.



Как сообщает Evening Standard, руководство клуба решило не закрывать глаза на очевидную проблему. В данный момент "Юнайтед" опрашивает собственных акционеров и болельщиков, принимая предложения и пожелания насчет улучшения атмосферы на стадионе.



Среди поступающих предложений, например, есть идея наделить всех зрителей, приходящих на "Олд Траффорд", текстами песен, которые распеваются во время матчей.



Также есть идея перенести сектор с гостевыми болельщиками в другое место, и "дьяволы" уже провели соответствующий эксперимент во время матча против "Брайтона" в Кубке Англии в минувший уикенд.