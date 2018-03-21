Туре не приехал в сборную Кот-д'Ивуара "по семейным обстоятельствам"
Неявка Яя Туре в сборную Кот-д'Ивуара была объяснена — полузащитник "Манчестер Сити" отказался от поездки в национальную команду по внезапным семейным обстоятельствам.
В этом сезоне 34-летний полузащитник совершенно лишен игровой практики на клубном уровне. По этой причине Туре согласился возобновить карьеру в сборной, за которую он провел 100 матчей и 19 голов.
Таким образом, Яя был вызван на предстоящие товарищеские матчи против сборной Того и Молдавии. Однако накануне ивуарийская Федерация футбола сообщила, что Туре так и не явился в национальную команду, и местоположение "горожанина" неизвестно.
Спустя сутки ситуация прояснилась. Пускай и с опозданием, Яя уведомил ивуарийскую сборную, что не сможет приехать из-за причин семейного характера, сообщает BBC.
Какие именно обстоятельства возникли перед Туре, не уточняется. Известно лишь то, что это не помешает Яя отработать свой истекающий в конце сезона контракт с "Сити".
21.03.2018 22:00
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