Туре не приехал в сборную Кот-д'Ивуара "по семейным обстоятельствам"

Неявка Яя Туре в сборную Кот-д'Ивуара была объяснена — полузащитник "Манчестер Сити" отказался от поездки в национальную команду по внезапным семейным обстоятельствам.

В этом сезоне 34-летний полузащитник совершенно лишен игровой практики на клубном уровне. По этой причине Туре согласился возобновить карьеру в сборной, за которую он провел 100 матчей и 19 голов.



Таким образом, Яя был вызван на предстоящие товарищеские матчи против сборной Того и Молдавии. Однако накануне ивуарийская Федерация футбола сообщила, что Туре так и не явился в национальную команду, и местоположение "горожанина" неизвестно.



Спустя сутки ситуация прояснилась. Пускай и с опозданием, Яя уведомил ивуарийскую сборную, что не сможет приехать из-за причин семейного характера, сообщает BBC.



Какие именно обстоятельства возникли перед Туре, не уточняется. Известно лишь то, что это не помешает Яя отработать свой истекающий в конце сезона контракт с "Сити".