Пол Клемент может возглавить "Рединг"

Уволенный из "Суонси" в декабре Пол Клемент является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Рединга".

Во вторник "Рединг" принял решение о расставании с Япом Стамом, под руководством которого в прошлом сезоне команда добралась до финала плей-офф Чемпионшипа, но уступила путевку в Премьер-Лигу "Хаддерсфилду".



Этот сезон складывается для "Рединга" гораздо сложнее, и после всего одной победы в 18 последних матчах Чемпионшипа руководство клуба указало легенде "Манчестер Юнайтед" на дверь.



Как сообщает Daily Mirror, подтверждая свои слова котировками букмекеров, фаворитом на образовавшуюся вакансию является Пол Клемент, который лишился своей работы за пять дней до Рождества.



Конкурентом экс-ассистента Карло Анчелотти за право возглавить "Рединг" является наставник "Рейнджерс" Грэм Мерти, который выступал за "роялистов" на протяжении 11 лет в качестве игрока.