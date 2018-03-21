Росс Баркли возвращается к тренировкам

На следующей неделе полузащитник "Челси" Росс Баркли возобновит полноценные тренировки, надеясь проявить себя в остатке сезона.

Напомним, свой первый матч в этом сезоне Баркли сыграл только 24 января, после своего перехода из "Эвертона" за 15 миллионов фунтов и окончательного восстановления от травмы задней поверхности бедра.



С тех пор Росс отметился еще двумя появлениями на поле, после чего вернулся в лазарет. Как сообщает The Telegraph, у 24-летнего игрока сборной Англии вновь возникли проблемы с задней поверхности бедра, хотя и не такие серьезные, как в случае с предыдущей травмой.



На следующей неделе Баркли должен возобновить тренировки с полной нагрузкой, чтобы затем помочь "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Кубок Англии.



Заключительные матчи сезона будут определяющими для главного тренера "синих" Антонио Конте, но вряд ли помогут Баркли запрыгнуть на подножку уходящего поезда и поехать на Чемпионат Мира. По информации издания, участие Росса в турнире в России крайне маловероятно.



Вместе с тем на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на Баркли. В "Челси" уверены, что в будущем Росс сможет стать важным игроком для их команды.