Росс Баркли возвращается к тренировкам

Росс Баркли На следующей неделе полузащитник "Челси" Росс Баркли возобновит полноценные тренировки, надеясь проявить себя в остатке сезона.

Напомним, свой первый матч в этом сезоне Баркли сыграл только 24 января, после своего перехода из "Эвертона" за 15 миллионов фунтов и окончательного восстановления от травмы задней поверхности бедра.

С тех пор Росс отметился еще двумя появлениями на поле, после чего вернулся в лазарет. Как сообщает The Telegraph, у 24-летнего игрока сборной Англии вновь возникли проблемы с задней поверхности бедра, хотя и не такие серьезные, как в случае с предыдущей травмой.

На следующей неделе Баркли должен возобновить тренировки с полной нагрузкой, чтобы затем помочь "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Кубок Англии.

Заключительные матчи сезона будут определяющими для главного тренера "синих" Антонио Конте, но вряд ли помогут Баркли запрыгнуть на подножку уходящего поезда и поехать на Чемпионат Мира. По информации издания, участие Росса в турнире в России крайне маловероятно.

Вместе с тем на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на Баркли. В "Челси" уверены, что в будущем Росс сможет стать важным игроком для их команды.



Метки Баркли, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2018 20:00

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  1. bezviz 21.03.2018 21:08 # bezviz
    будущий второй Лэмпард

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  2. kos9k 21.03.2018 20:11 # kos9k
    помочь "Челси" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Кубок Англии.

    кееек)

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  3. trent 21.03.2018 20:01 # trent
    Он ещё жив? Когда-то был добротным, подающим больше надеждый плеймейкером.

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