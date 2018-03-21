Алексис Санчес ожидал, что будет играть лучше за МЮ

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что ожидал от себя гораздо большего, переходя на "Олд Траффорд" из "Арсенала" в январе.

Напомним, на исходе зимнего трансферного окна "красным дьяволам" все же удалось выменять 29-летнего чилийца, отдав "канонирам" взамен плеймейкера Генриха Мхитаряна.

В 10 матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований Санчес забил только один гол и отдал пару результативных передач. К счастью, и сам Алексис понимает, что играет недостаточно хорошо.

"Я требователен к себе, поэтому, конечно, я ожидал, что буду играть лучше. Для меня все очень быстро изменилось, когда я пришел в "Юнайтед". У меня даже были сомнения, ездить ли в сборную".

"Я попросил разрешения пропустить эти товарищеские матчи, но затем подумал получше и поговорил с Клаудио Браво, сказав ему, что мы должны оставаться сплоченными".

"Переход из одного клуба в другой был очень резкой переменой для меня — я впервые сменил клуб в январе — однако в моей жизни бывало много всяких сложностей", — сообщил Санчес Daily Mirror.

Меж тем, на текущей неделе в прессе появились слухи, что неважная игра Санчеса связана с тем, что Алексис чувствует себя изолированным от остальной команды и даже питается в одиночестве — партнеры отказываются принимать в коллектив игрока с аномально высокой зарплатой. Однако чилиец уверяет, что у него есть друзья в "Юнайтед".

"Я полтора месяца тренировался со Златаном (Ибрагимовичем), и его мастерство производит впечатление. Мы общаемся и каждый день вместе пьем кофе", — добавил Санчес.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2018 19:50

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Последние комментарии:




  1. bezviz 21.03.2018 21:17 # bezviz
    грамотно Конте ссыт на Моура в майнд геймс, тем самым разваливая мю, никто особо и не подметил этот тонкий и хитрый ход Конте, когда он в последние дни заинтересовался санчесом и мю был вынужден накинуть еще 100к к зарплате, теперь как мы видим это дало свои плоды:
    1)огромная зп давит на санчеса, из-за чего он сднил до уровня мане а то и ниже
    2)огромная зп бесполезного игрока обескровливает бюджет скама
    3)огромная зп внесла раздор в коллективе, теперь самые днища будут требовать повышение, ведь они играют лучше санчеса

    Конте, вот тут браво, неустанно ссыт на мю!

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  2. apucmokpam 21.03.2018 21:09 # apucmokpam
    Конте отказался от работы со сборной Италии

    Итальянский наставник "Челси" Антонио Конте отказался от работы со сборной Италии, сообщает журналист Gazzetta dello Sport.

    "Антонио Конте встретился с руководством Федерации Итальянского футбола и отказался от предложения возглавить национальную команду. Конта сослался на то, что он хочет продолжить карьеру в "Челси" и не собирается уходить из команды", - заявил Даниэле Пиироя.

    Напомним, что сегодня также стало известно, что бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавит летом ПСЖ.

    Аве Конте!

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  3. chelsea-super 21.03.2018 20:54 # chelsea-super
    В середняках вроде Арсенала и Удинезе заиграл, надо было в ливерпуль переходить ему.

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  4. lexa-arsenal 21.03.2018 20:42 # lexa-arsenal
    У Щленче уже скоро вместо стадиона газон с заборами будет, бизнес кар

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  5. lexa-arsenal 21.03.2018 20:39 # lexa-arsenal
    Как же просто на фонадов ссыкать

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  6. jesus33 21.03.2018 20:35 # jesus33
    ормянский бомж развалил коллектив изнутри, тут еще долго никто не заиграет после шашлычника.

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  7. cfc000000 21.03.2018 20:25 # cfc000000
    Однозначно:
    Азар > Санчеса < Салах, => Санчес = Дзаппакоста

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  8. budun 21.03.2018 20:24 # budun
    Меж тем, на текущей неделе в прессе появились слухи, что неважная игра Санчеса связана с тем, что Алексис чувствует себя изолированным от остальной команды и даже питается в одиночестве — партнеры отказываются принимать в коллектив игрока с аномально высокой зарплатой. Однако чилиец уверяет, что у него есть друзья в "Юнайтед".


    Источник: http://fapl.ru/posts/61308/?c=1

    Прозорливости Гвардиолы остаётся только восхищаться.

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  9. webb 21.03.2018 20:00 # webb
    Ору с красной помойки)) крыса на крысе, хуже только щленще.

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  10. liver-red-son 21.03.2018 19:59 # liver-red-son
    В Арсенале надеялись, что Санчес будет играть хуже за МЮ.

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  11. martingor 21.03.2018 19:56 # martingor
    В какой бы клуб он не перешел не поможет нельзя из ТУПИЗНЯ сделать ракету

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  12. trent 21.03.2018 19:54 # trent
    В Юнайтед ожидали, что Санчес будет играть лучше.

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  13. mikkiynwa 21.03.2018 19:53 # mikkiynwa
    Ну как раз два изолированных от общества.

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