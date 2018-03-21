Алексис Санчес ожидал, что будет играть лучше за МЮ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что ожидал от себя гораздо большего, переходя на "Олд Траффорд" из "Арсенала" в январе.
Напомним, на исходе зимнего трансферного окна "красным дьяволам" все же удалось выменять 29-летнего чилийца, отдав "канонирам" взамен плеймейкера Генриха Мхитаряна.
В 10 матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований Санчес забил только один гол и отдал пару результативных передач. К счастью, и сам Алексис понимает, что играет недостаточно хорошо.
"Я требователен к себе, поэтому, конечно, я ожидал, что буду играть лучше. Для меня все очень быстро изменилось, когда я пришел в "Юнайтед". У меня даже были сомнения, ездить ли в сборную".
"Я попросил разрешения пропустить эти товарищеские матчи, но затем подумал получше и поговорил с Клаудио Браво, сказав ему, что мы должны оставаться сплоченными".
"Переход из одного клуба в другой был очень резкой переменой для меня — я впервые сменил клуб в январе — однако в моей жизни бывало много всяких сложностей", — сообщил Санчес Daily Mirror.
Меж тем, на текущей неделе в прессе появились слухи, что неважная игра Санчеса связана с тем, что Алексис чувствует себя изолированным от остальной команды и даже питается в одиночестве — партнеры отказываются принимать в коллектив игрока с аномально высокой зарплатой. Однако чилиец уверяет, что у него есть друзья в "Юнайтед".
"Я полтора месяца тренировался со Златаном (Ибрагимовичем), и его мастерство производит впечатление. Мы общаемся и каждый день вместе пьем кофе", — добавил Санчес.
21.03.2018 19:50
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Последние комментарии:
грамотно Конте ссыт на Моура в майнд геймс, тем самым разваливая мю, никто особо и не подметил этот тонкий и хитрый ход Конте, когда он в последние дни заинтересовался санчесом и мю был вынужден накинуть еще 100к к зарплате, теперь как мы видим это дало свои плоды:
1)огромная зп давит на санчеса, из-за чего он сднил до уровня мане а то и ниже
2)огромная зп бесполезного игрока обескровливает бюджет скама
3)огромная зп внесла раздор в коллективе, теперь самые днища будут требовать повышение, ведь они играют лучше санчеса
Конте, вот тут браво, неустанно ссыт на мю!
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Конте отказался от работы со сборной Италии
Итальянский наставник "Челси" Антонио Конте отказался от работы со сборной Италии, сообщает журналист Gazzetta dello Sport.
"Антонио Конте встретился с руководством Федерации Итальянского футбола и отказался от предложения возглавить национальную команду. Конта сослался на то, что он хочет продолжить карьеру в "Челси" и не собирается уходить из команды", - заявил Даниэле Пиироя.
Напомним, что сегодня также стало известно, что бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавит летом ПСЖ.
Аве Конте!
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В середняках вроде Арсенала и Удинезе заиграл, надо было в ливерпуль переходить ему.
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У Щленче уже скоро вместо стадиона газон с заборами будет, бизнес кар
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Как же просто на фонадов ссыкать
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ормянский бомж развалил коллектив изнутри, тут еще долго никто не заиграет после шашлычника.
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Однозначно:
Азар > Санчеса < Салах, => Санчес = Дзаппакоста
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Меж тем, на текущей неделе в прессе появились слухи, что неважная игра Санчеса связана с тем, что Алексис чувствует себя изолированным от остальной команды и даже питается в одиночестве — партнеры отказываются принимать в коллектив игрока с аномально высокой зарплатой. Однако чилиец уверяет, что у него есть друзья в "Юнайтед".
Источник: http://fapl.ru/posts/61308/?c=1
Прозорливости Гвардиолы остаётся только восхищаться.
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Ору с красной помойки)) крыса на крысе, хуже только щленще.
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В Арсенале надеялись, что Санчес будет играть хуже за МЮ.
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В какой бы клуб он не перешел не поможет нельзя из ТУПИЗНЯ сделать ракету
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В Юнайтед ожидали, что Санчес будет играть лучше.
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Ну как раз два изолированных от общества.
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