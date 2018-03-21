Алексис Санчес ожидал, что будет играть лучше за МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признался, что ожидал от себя гораздо большего, переходя на "Олд Траффорд" из "Арсенала" в январе.

Напомним, на исходе зимнего трансферного окна "красным дьяволам" все же удалось выменять 29-летнего чилийца, отдав "канонирам" взамен плеймейкера Генриха Мхитаряна.



В 10 матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований Санчес забил только один гол и отдал пару результативных передач. К счастью, и сам Алексис понимает, что играет недостаточно хорошо.



"Я требователен к себе, поэтому, конечно, я ожидал, что буду играть лучше. Для меня все очень быстро изменилось, когда я пришел в "Юнайтед". У меня даже были сомнения, ездить ли в сборную".



"Я попросил разрешения пропустить эти товарищеские матчи, но затем подумал получше и поговорил с Клаудио Браво, сказав ему, что мы должны оставаться сплоченными".



"Переход из одного клуба в другой был очень резкой переменой для меня — я впервые сменил клуб в январе — однако в моей жизни бывало много всяких сложностей", — сообщил Санчес Daily Mirror.



Меж тем, на текущей неделе в прессе появились слухи, что неважная игра Санчеса связана с тем, что Алексис чувствует себя изолированным от остальной команды и даже питается в одиночестве — партнеры отказываются принимать в коллектив игрока с аномально высокой зарплатой. Однако чилиец уверяет, что у него есть друзья в "Юнайтед".



"Я полтора месяца тренировался со Златаном (Ибрагимовичем), и его мастерство производит впечатление. Мы общаемся и каждый день вместе пьем кофе", — добавил Санчес.