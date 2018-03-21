Коста: "Не моя вина, что я ушел из "Челси"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста заявил, что только главный тренер "Челси" Антонио Конте виноват в его уходе из лондонского клуба.
Получив недвусмысленное сообщение от Конте по окончании прошлого сезона, испанец отказался от возвращения в расположение "синих" минувшим летом и устроил забастовку, уехав в Бразилию.
В конечном итоге "Челси" пришлось продать опального нападающего обратно в "Атлетико", куда Диего просился на протяжении двух лет. Однако Коста вполне мог остаться на "Стэмфорд Бридж", если бы не Конте.
"Не моя вина, что я уехал в Бразилию. Мы все прекрасно знаем, что тогда произошло. К счастью, теперь я снова выступаю за "Атлетико" и могу вновь играть в сборной Испании", - цитирует Косту Daily Mail.
21.03.2018 19:00
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Ни че так перезагрузился "к счастью": сыграл в 14 матчах из 29 и забил 6 голов. Круто!
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Топовый нап, кто его хает тот глиномес, конченный пенс инвалид!
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Диего! Диего! Диего! Диего!
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Пошёл наxyй, пёс.
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