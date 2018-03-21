Коста: "Не моя вина, что я ушел из "Челси"

Коста и Конте Нападающий "Атлетико" Диего Коста заявил, что только главный тренер "Челси" Антонио Конте виноват в его уходе из лондонского клуба.

Получив недвусмысленное сообщение от Конте по окончании прошлого сезона, испанец отказался от возвращения в расположение "синих" минувшим летом и устроил забастовку, уехав в Бразилию.

В конечном итоге "Челси" пришлось продать опального нападающего обратно в "Атлетико", куда Диего просился на протяжении двух лет. Однако Коста вполне мог остаться на "Стэмфорд Бридж", если бы не Конте.

"Не моя вина, что я уехал в Бразилию. Мы все прекрасно знаем, что тогда произошло. К счастью, теперь я снова выступаю за "Атлетико" и могу вновь играть в сборной Испании", - цитирует Косту Daily Mail.




Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2018 19:00

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  1. ascona1 21.03.2018 19:31 # ascona1
    Ни че так перезагрузился "к счастью": сыграл в 14 матчах из 29 и забил 6 голов. Круто!

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  2. cfc000000 21.03.2018 19:14 # cfc000000
    Топовый нап, кто его хает тот глиномес, конченный пенс инвалид!

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  3. chelsea-69 21.03.2018 19:14 # chelsea-69
    Диего! Диего! Диего! Диего!

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  4. ganinilyha 21.03.2018 19:00 # ganinilyha
    Пошёл наxyй, пёс.

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