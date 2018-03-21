Коста: "Не моя вина, что я ушел из "Челси"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста заявил, что только главный тренер "Челси" Антонио Конте виноват в его уходе из лондонского клуба.

Получив недвусмысленное сообщение от Конте по окончании прошлого сезона, испанец отказался от возвращения в расположение "синих" минувшим летом и устроил забастовку, уехав в Бразилию.



В конечном итоге "Челси" пришлось продать опального нападающего обратно в "Атлетико", куда Диего просился на протяжении двух лет. Однако Коста вполне мог остаться на "Стэмфорд Бридж", если бы не Конте.



"Не моя вина, что я уехал в Бразилию. Мы все прекрасно знаем, что тогда произошло. К счастью, теперь я снова выступаю за "Атлетико" и могу вновь играть в сборной Испании", - цитирует Косту Daily Mail.