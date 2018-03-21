Малком готов отправиться в Премьер-Лигу, если его не позовет "Бавария"

Нападающий "Бордо" Малком подтвердил, что Премьер-Лига является одним из наиболее вероятных направлений развития его карьеры, наряду с "Баварией".

Достоверно известно, что гранды Премьер-Лиги вроде "Арсенала" и "Тоттенхэма" интересовались Малкомом еще в январе, однако талантливый бразилец решил повременить со сменой клуба до лета.



На прошлой неделе главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес опроверг слухи об интересе своего клуба к 21-летнему Малкому, однако сам игрок утверждает, что открыт к переезду в Мюнхен — впрочем, как и в Премьер-Лигу.



"Думаю, время пришло. Я хорошо потрудился здесь, и я благодарен "Бордо", но теперь мне требуется новый вызов, я должен поставить перед собой новые цели".



"Бавария" является одним из крупнейших клубов мира. Для меня было бы мечтой поиграть там однажды. "Бавария" известна каждому".



"Меня очень радует то, что они думают обо мне. Я продолжу упорно работать над собой. Кто знает, переезд в Мюнхен может скоро стать реальностью".



"Премьер-Лига — тоже очень интересный вариант. Я быстро выучил английский язык, без особых сложностей. Французский дался мне гораздо тяжелее, поэтому в Англии мне было нормально. Однако я способен заиграть везде", — сообщил Малком Sky Deutschland.