Джан хочет играть за "очень большой клуб"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что в следующем сезоне хочет играть за очень большой клуб.

Несмотря на то, что истекающий в конце сезона контракт Джана, игрок сборной Германии до сих пор не определился со своим будущим, хотя имеет на руках предложения от "Ливерпуля" и "Ювентуса".



Сегодня Эмре вновь намекнул, что не намерен задерживаться в команде, которая за последние шесть лет выиграла только Кубок Лиги. Джан хочет выступать за настоящий топ-клуб.



"Я уверен, что мной будут интересоваться в Бундеслиге, но нужно признать, что за последние годы уровень футбола в Германии сильно упал. У Премьер-Лиги больше денег и возможностей, чем у Бундеслиги. Поверьте, это очень важный фактор для игроков".



"Я могу с уверенностью сказать: моих качеств хватит, чтобы играть за очень большой клуб в следующем сезоне. Пока мне не хотелось бы ничего исключать", - сообщил Джан Liverpool Echo.