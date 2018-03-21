Джан хочет играть за "очень большой клуб"

Эмре Джан Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что в следующем сезоне хочет играть за очень большой клуб.

Несмотря на то, что истекающий в конце сезона контракт Джана, игрок сборной Германии до сих пор не определился со своим будущим, хотя имеет на руках предложения от "Ливерпуля" и "Ювентуса".

Сегодня Эмре вновь намекнул, что не намерен задерживаться в команде, которая за последние шесть лет выиграла только Кубок Лиги. Джан хочет выступать за настоящий топ-клуб.

"Я уверен, что мной будут интересоваться в Бундеслиге, но нужно признать, что за последние годы уровень футбола в Германии сильно упал. У Премьер-Лиги больше денег и возможностей, чем у Бундеслиги. Поверьте, это очень важный фактор для игроков".

"Я могу с уверенностью сказать: моих качеств хватит, чтобы играть за очень большой клуб в следующем сезоне. Пока мне не хотелось бы ничего исключать", - сообщил Джан Liverpool Echo.




Метки Джан, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2018 17:00

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  1. abilkha-93 21.03.2018 17:47 # abilkha-93
    за МЮ что ли хочеть играть

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  2. kontorres 21.03.2018 17:45 # kontorres
    А ведь некоторые колбасники хотели его в капитанах видеть

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  3. gerrard08 21.03.2018 17:35 # gerrard08
    Не то что бы лфк очень большой клуб по нынешним меркам. Но то что чан посредственный игрок по абсолютно всем меркам это вот вообще не подлежит сомнению. Хз что он будет делать в очень большом клубе.

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  4. mrjingles 21.03.2018 17:33 # mrjingles
    Мдаа. Махать ластами, отпускать мяч, получать штрафные и отправлять мяч в небо - это просто фантастические навыки фееричного долбоёба.

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  5. bezviz 21.03.2018 17:14 # bezviz
    норм поссал на лузерпуль, ахаха))

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  6. sj606 21.03.2018 17:06 # sj606
    он прав ....Ливерпуль давно уже крепкий середняк

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