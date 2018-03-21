Джан хочет играть за "очень большой клуб"
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что в следующем сезоне хочет играть за очень большой клуб.
Несмотря на то, что истекающий в конце сезона контракт Джана, игрок сборной Германии до сих пор не определился со своим будущим, хотя имеет на руках предложения от "Ливерпуля" и "Ювентуса".
Сегодня Эмре вновь намекнул, что не намерен задерживаться в команде, которая за последние шесть лет выиграла только Кубок Лиги. Джан хочет выступать за настоящий топ-клуб.
"Я уверен, что мной будут интересоваться в Бундеслиге, но нужно признать, что за последние годы уровень футбола в Германии сильно упал. У Премьер-Лиги больше денег и возможностей, чем у Бундеслиги. Поверьте, это очень важный фактор для игроков".
"Я могу с уверенностью сказать: моих качеств хватит, чтобы играть за очень большой клуб в следующем сезоне. Пока мне не хотелось бы ничего исключать", - сообщил Джан Liverpool Echo.
21.03.2018 17:00
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Последние комментарии:
за МЮ что ли хочеть играть
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А ведь некоторые колбасники хотели его в капитанах видеть
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Не то что бы лфк очень большой клуб по нынешним меркам. Но то что чан посредственный игрок по абсолютно всем меркам это вот вообще не подлежит сомнению. Хз что он будет делать в очень большом клубе.
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Мдаа. Махать ластами, отпускать мяч, получать штрафные и отправлять мяч в небо - это просто фантастические навыки фееричного долбоёба.
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норм поссал на лузерпуль, ахаха))
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он прав ....Ливерпуль давно уже крепкий середняк
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