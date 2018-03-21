Харт не смирился со статусом запасного в сборной Англии
Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт заявил, что не смирился со статусом запасного и попробует отвоевать обратно роль первого номера сборной Англии.
На фоне многочисленных неудач Харта в "Вест Хэме" позиции в сборной Англии Джордана Пикфорда, Ника Поупа и Джека Бутланда выглядят гораздо перспективнее.
Тем не менее, Джо не смирился со статусом запасного и попробует вернуть роль основного вратаря в преддверии Чемпионата Мира. Сдаваться без боя Харт не собирается.
"Все то время, что я играю в футбол, мне приходится сталкиваться с конкуренцией. Даже когда я пробивался в любительскую команду, ситуация ничем не отличалась. Я понимаю, что все хотят играть с первых минут".
"Я нахожусь здесь не для того, чтобы отвечать критикам. Я здесь для того, чтобы играть в футбол, наслаждаться любимым делом и помогать команде", - сообщил Харт Daily Mirror.
21.03.2018 16:00
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Последние комментарии:
В любительскую команду это он про МС?
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Им всем повезло(Поупам, Бутлендам и тп), что Кариус не англичанин. Сидели бы безвылазно на лавке.
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