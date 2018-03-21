Харт не смирился со статусом запасного в сборной Англии

Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт заявил, что не смирился со статусом запасного и попробует отвоевать обратно роль первого номера сборной Англии.

На фоне многочисленных неудач Харта в "Вест Хэме" позиции в сборной Англии Джордана Пикфорда, Ника Поупа и Джека Бутланда выглядят гораздо перспективнее.



Тем не менее, Джо не смирился со статусом запасного и попробует вернуть роль основного вратаря в преддверии Чемпионата Мира. Сдаваться без боя Харт не собирается.



"Все то время, что я играю в футбол, мне приходится сталкиваться с конкуренцией. Даже когда я пробивался в любительскую команду, ситуация ничем не отличалась. Я понимаю, что все хотят играть с первых минут".



"Я нахожусь здесь не для того, чтобы отвечать критикам. Я здесь для того, чтобы играть в футбол, наслаждаться любимым делом и помогать команде", - сообщил Харт Daily Mirror.