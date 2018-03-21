"Эвертон" стал еще одним претендентом на Шоу
Помимо "Арсенала" и "Тоттенхэма", борьбу за опального защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу готов навязать "Эвертон".
Пережив очередное унижение от главного тренера МЮ Жозе Моуриньо, 24-летний Шоу принял решение покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом. Естественно, что эта информация уже дошла до остальных клубов Премьер-Лиги.
Ранее на неделе сообщалось, что за ситуацией вокруг Шоу пристально наблюдает "Арсенал". Также репортеры предположили, что Люк может воссоединиться с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
В свою очередь ESPN сообщает, что борьбу за левого защитника готов навязать "Эвертон". Мерсисайдский клуб рассматривает Шоу в качестве потенциальной замены для ветерана Лейтона Бэйнса.
21.03.2018 15:00
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