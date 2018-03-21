Клопп: "Фирмино перестанет бегать, только если его заменить"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что восхищается трудолюбием нападающего Роберто Фирмино.
В этом сезоне Фирмино забил уже 14 голов и сделал семь результативных передач в Премьер-Лиге, но Клопп призывает обратить внимание на игру Роберто без мяча. Бразильца можно остановить, только если убрать его с поля, считает Юрген.
"Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно принимать участие в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет".
"Он любит бегать и преследовать игроков. Даже если я попрошу его остановиться, он будет продолжать в том же духе. Вот почему я меняю его по ходу игры – иначе он никогда не будет отдыхать, - сообщил Клопп The Guardian.
21.03.2018 14:00
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Фирмино действительно полезный игрок.
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2 топаря, лучший тренер, лучший игрок
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Если Ариец так сказал то слава Алааху
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это вам не пукаку или мората.
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хороший бегунок
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