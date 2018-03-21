Клопп: "Фирмино перестанет бегать, только если его заменить"

Фирмино и Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что восхищается трудолюбием нападающего Роберто Фирмино.

В этом сезоне Фирмино забил уже 14 голов и сделал семь результативных передач в Премьер-Лиге, но Клопп призывает обратить внимание на игру Роберто без мяча. Бразильца можно остановить, только если убрать его с поля, считает Юрген.

"Многим игрокам приходится напоминать, что им нужно принимать участие в игре без мяча и обороняться наравне с остальными. С Роберто такой проблемы нет и никогда не будет".

"Он любит бегать и преследовать игроков. Даже если я попрошу его остановиться, он будет продолжать в том же духе. Вот почему я меняю его по ходу игры – иначе он никогда не будет отдыхать, - сообщил Клопп The Guardian.




Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2018 14:00

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  1. only--liverpool 21.03.2018 15:11 # only--liverpool
    Фирмино действительно полезный игрок.

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  2. liverfun 21.03.2018 14:45 # liverfun
    2 топаря, лучший тренер, лучший игрок

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  3. ksax 21.03.2018 14:25 # ksax
    Если Ариец так сказал то слава Алааху

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  4. chr1s8rown 21.03.2018 14:14 # chr1s8rown
    это вам не пукаку или мората.

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  5. don-antonio 21.03.2018 14:04 # don-antonio
    хороший бегунок

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