Райт уверен, что Салах не устоит перед предложением "Реала"

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт уверен, что вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах не устоит перед соблазном перейти в "Реал".

По мнению Райта, блиставшего за "Арсенал" в конце 90-х, невероятная форма Салаха может стать проблемой для "Ливерпуля". Иан не сомневается: если Мохамед продолжит блистать, он привлечет к себе внимание "Реала", после чего не устоит перед предложением "сливочных".



"Каждый игрок, забивавший столько голов в Премьер-Лиге, неизбежно привлекает внимание грандов. Думаю, у "Ливерпуля" будут проблемы, если Салах продолжит так играть в следующем сезоне. Топ-клубы начнут за ним приглядывать".



"Я со всем уважением отношусь к "Ливерпулю", но в детстве Салах едва ли мечтал играть за них. Если к нему постучится "Реал", он обязательно это учтет и начнет думать о своем будущем. На мой взгляд, его потеря будет для "Ливерпуля" гораздо более серьезной, чем уход Коутиньо", - сообщил Райт Sky Sports.