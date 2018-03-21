Лукаку уверен, что Санчес еще раскроется в МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не сомневается, что новичок "дьяволов" Алексис Санчес еще раскроется на "Олд Траффорд".

После переезда из "Арсенала" чилиец отметился всего одним голом за МЮ во всех турнирах. Алексис не оправдывает ожиданий публики, а главный тренер Жозе Моуриньо понимает, что фирменной игры от Санчеса можно требовать только в новом сезоне.



Лукаку, переживший аналогичную серию матчей без голов, уверен, что его партнер еще раскроет свой потенциал на "Олд Траффорд" и принесет "Юнайтед" столько же пользы, сколько и предыдущему клубу.



"Пока он продолжает упорно работать над собой, у меня нет сомнений: Алексис принесет нам огромную пользу. Он классный игрок, обладающий приличными навыками и качествами".



"Не забывайте, что произошло по ходу сезона со мной. Я хорошо стартовал, но затем столкнулся с голевой засухой в ноябре-декабре. В конце концов упорная работа окупилась, и я прошел через этот непростой период", - сообщил Лукаку ESPN.