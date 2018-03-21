Туре не доехал до сборной Кот-д'Ивуара

Яя Туре Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д'Ивуара. В национальной команде не знают, где находится их капитан.

Напомним, что в конце прошлого года 34-летний Туре возобновил международную карьеру. Яя принял такое решение, поскольку не получает игровой практики от главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.

Накануне Туре должен был появиться в расположении сборной Кот-д'Ивуара и начать подготовку к товарищеским матчам против Молдовы и Того. Однако в лагерь национальной команды ветеран так и не явился.

"Технические сотрудники не обладают информацией о местонахождении Туре", - сообщает Федерация футбола Кот-д’Ивуара.




Метки Манчестер Сити, сборная Кот-д'Ивуара, Туре

Автор foxmcfc   

Дата 21.03.2018 11:00

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  1. martingor 21.03.2018 11:15 # martingor
    Ушел в самоволку- Самоволка самоволка что хорошего в тебе 5 минут я на свободе 10 суток на губе

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  2. puhovik-vengera 21.03.2018 11:13 # puhovik-vengera
    Съели

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  3. tigerpool 21.03.2018 11:03 # tigerpool
    Убили

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