Туре не доехал до сборной Кот-д'Ивуара
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д'Ивуара. В национальной команде не знают, где находится их капитан.
Напомним, что в конце прошлого года 34-летний Туре возобновил международную карьеру. Яя принял такое решение, поскольку не получает игровой практики от главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.
Накануне Туре должен был появиться в расположении сборной Кот-д'Ивуара и начать подготовку к товарищеским матчам против Молдовы и Того. Однако в лагерь национальной команды ветеран так и не явился.
"Технические сотрудники не обладают информацией о местонахождении Туре", - сообщает Федерация футбола Кот-д’Ивуара.
21.03.2018 11:00
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