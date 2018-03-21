Туре не доехал до сборной Кот-д'Ивуара

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не приехал в расположение сборной Кот-д'Ивуара. В национальной команде не знают, где находится их капитан.

Напомним, что в конце прошлого года 34-летний Туре возобновил международную карьеру. Яя принял такое решение, поскольку не получает игровой практики от главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.



Накануне Туре должен был появиться в расположении сборной Кот-д'Ивуара и начать подготовку к товарищеским матчам против Молдовы и Того. Однако в лагерь национальной команды ветеран так и не явился.



"Технические сотрудники не обладают информацией о местонахождении Туре", - сообщает Федерация футбола Кот-д’Ивуара.