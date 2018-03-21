Погба назвал двух игроков "Сити" среди своих идолов

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал двух игроков "Манчестер Сити" среди своих идолов.

25-летний француз, самое дорогое приобретение в истории клуба с "Олд Траффорд", невыразительно проводит этот сезон. По слухам, Погба находится не в ладах со своим тренером Жозе Моуриньо.



В надежде вывести свою игру из кризиса Погба равняется на некоторых из великих игроков прошлого и настоящего. Соперники по Манчестеру Яя Туре и Кевин Де Брюйне тоже числятся среди кумиров Поля.



"Когда я был моложе, то всегда равнялся на Зинедина Зидана, Лионеля Месси, Роналдиньо и Роналдо. Я смотрел видео с Марадоной, Пеле, Крисом Уоддлом, Кака, — многими игроками. Я хотел обладать достоинствами всех этих игроков".



"Сейчас я больше ориентируюсь на Андреса Иньесту, Яя Туре, Кевина Де Брюйне и Луку Модрича, который является очень сильным полузащитником. Я смотрю на них и стараюсь стать лучше", — цитирует Погба Daily Mirror.