Погба назвал двух игроков "Сити" среди своих идолов

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба назвал двух игроков "Манчестер Сити" среди своих идолов.

25-летний француз, самое дорогое приобретение в истории клуба с "Олд Траффорд", невыразительно проводит этот сезон. По слухам, Погба находится не в ладах со своим тренером Жозе Моуриньо.

В надежде вывести свою игру из кризиса Погба равняется на некоторых из великих игроков прошлого и настоящего. Соперники по Манчестеру Яя Туре и Кевин Де Брюйне тоже числятся среди кумиров Поля.

"Когда я был моложе, то всегда равнялся на Зинедина Зидана, Лионеля Месси, Роналдиньо и Роналдо. Я смотрел видео с Марадоной, Пеле, Крисом Уоддлом, Кака, — многими игроками. Я хотел обладать достоинствами всех этих игроков".

"Сейчас я больше ориентируюсь на Андреса Иньесту, Яя Туре, Кевина Де Брюйне и Луку Модрича, который является очень сильным полузащитником. Я смотрю на них и стараюсь стать лучше", — цитирует Погба Daily Mirror.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 21.03.2018 11:12 # superperez101
    Туре? странный выбор. Силва же лучше

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  2. mcfc-fantactic 21.03.2018 11:01 # mcfc-fantactic
    Караче, устал пить урину)) хочет свалить со скамоб,лядского клубишка. Как же эти давны- глоры,глоры маню обосрались))) сколько изрыгалось ими восторгов Покба,Ибра,Мартышаль,Клевербля,Матахари,Мхитахари,Сунчес...мечтатели))) ЛЧ они хотели, чемп))) клоуны ахаха. Пейте урину шизоиды ахаха.

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  3. antiterror 21.03.2018 10:03 # antiterror
    Опять заголовок mihajlo style!

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  4. electric 21.03.2018 10:02 # electric
    Льет жёлтую на мовра. Бало 2.

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