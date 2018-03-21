Харри Кьюэлл: "Салах может выиграть "Золотой мяч"

Бывший вингер "Ливерпуля" Харри Кьюэлл считает, что следующий "Золотой мяч" может достаться нападающему "красных" Мохамеду Салаху.

В своем дебютном сезоне за мерсисайдский клуб Салах забил 36 голов, включая 28 в рамках Премьер-Лиги. Мохамед является самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионатов.



Кьюэлл, побеждавший с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов, восхищается игрой 25-летнего Салаха и считает, что тот должен проявить себя и на Чемпионате Мира в России со сборной Египта, чтобы получить по-настоящему всемирное признание.



"Салах проводит феноменальный сезон. Люди говорят о том, что он должен стать Игроком Года, но я бы замахнулся на большее".



"Если он великолепно проведет Чемпионат Мира, забьет пару голов и покажет хорошую игру, а затем сохранит свою форму на следующий сезон, то почему бы ему не взять "Золотой мяч"? У него высочайшая результативнось, и я не вижу причин, почему он не смог бы завоевать эту награду", — сообщил Кьюэлл talkSPORT.