Полузащитник Джек Уилшир хочет остаться в "Арсенале" и все еще надеется получить улучшенное предложение о новом контракте.

В последние недели воспитаннику "канониров" удалось оставить позади бесконечные проблемы со здоровьем и отвоевать свое место в стартовом составе команды. Таково было требование главного тренера Арсена Венгера для того, чтобы Джек получил новый контракт взамен истекающего в конце сезона.



Клуб действительно сделал Уилширу предложение продлить сотрудничество, но оно оказалось совершенно не таким, как на то надеялся игрок, в данный момент находящийся в расположении сборной Англии.



Новый контракт, что был предложен Джеку, предусматривает понижение базового оклада аж на 25 процентов относительно нынешних 120 тысяч фунтов в неделю. Зарабатывать в четыре раза меньше Месута Озила 26-летний англичанин отказался.



Как утверждает The Sun, самый серьезный интерес к Уилширу проявляют "Ювентус", "Милан", "Вест Хэм", а также "Эвертон", манящий Джека многомиллионный бонус за переход в статусе свободного агента. Все эти клубы готовы даже увеличить нынешнее жалование Уилшира.



Сам Уилшир не готов идти на понижение зарплаты, однако продление сотрудничества с "канонирами" остается его приоритетом. Джек все еще надеется получить улучшенное предложение от "Арсенала" и даже готов к тому, что поедет на Чемпионат Мира в России грядущим летом игроком без клуба.



По информации издания, Уилшир уже предупредил родной клуб, в системе которого он находится с девяти лет, что уйдет безо всякой компенсации, если не дождется предложения в соответствии со своими ожиданиями.