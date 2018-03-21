Уилшир хочет остаться в "Арсенале"
Полузащитник Джек Уилшир хочет остаться в "Арсенале" и все еще надеется получить улучшенное предложение о новом контракте.
В последние недели воспитаннику "канониров" удалось оставить позади бесконечные проблемы со здоровьем и отвоевать свое место в стартовом составе команды. Таково было требование главного тренера Арсена Венгера для того, чтобы Джек получил новый контракт взамен истекающего в конце сезона.
Клуб действительно сделал Уилширу предложение продлить сотрудничество, но оно оказалось совершенно не таким, как на то надеялся игрок, в данный момент находящийся в расположении сборной Англии.
Новый контракт, что был предложен Джеку, предусматривает понижение базового оклада аж на 25 процентов относительно нынешних 120 тысяч фунтов в неделю. Зарабатывать в четыре раза меньше Месута Озила 26-летний англичанин отказался.
Как утверждает The Sun, самый серьезный интерес к Уилширу проявляют "Ювентус", "Милан", "Вест Хэм", а также "Эвертон", манящий Джека многомиллионный бонус за переход в статусе свободного агента. Все эти клубы готовы даже увеличить нынешнее жалование Уилшира.
Сам Уилшир не готов идти на понижение зарплаты, однако продление сотрудничества с "канонирами" остается его приоритетом. Джек все еще надеется получить улучшенное предложение от "Арсенала" и даже готов к тому, что поедет на Чемпионат Мира в России грядущим летом игроком без клуба.
По информации издания, Уилшир уже предупредил родной клуб, в системе которого он находится с девяти лет, что уйдет безо всякой компенсации, если не дождется предложения в соответствии со своими ожиданиями.
21.03.2018 08:00
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Легенда. затмил на изи всяких герардав и лампрадов
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Невидимый боец бабос рубит дай баже. Обидка у Ольшира не хилая.
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Мистер Лампоголовый.
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Молодой талантище,
будущее сборной Англии,
канонирский Джеррард,
вот-вот раскроется,
развит не по годам,
такими темпами через года 3 получит золотой мяч,
с таким то прогрессом
Повезло Арсеналу с молодыми кадрами
В аренде попыхтит, подрастёт, потом крушить всех будет
Такой молодой, а уже настоящий лидер
У него всё впереди
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держи в курсе, пес.
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