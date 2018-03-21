Уилшир хочет остаться в "Арсенале"

Джек Уилшир Полузащитник Джек Уилшир хочет остаться в "Арсенале" и все еще надеется получить улучшенное предложение о новом контракте.

В последние недели воспитаннику "канониров" удалось оставить позади бесконечные проблемы со здоровьем и отвоевать свое место в стартовом составе команды. Таково было требование главного тренера Арсена Венгера для того, чтобы Джек получил новый контракт взамен истекающего в конце сезона.

Клуб действительно сделал Уилширу предложение продлить сотрудничество, но оно оказалось совершенно не таким, как на то надеялся игрок, в данный момент находящийся в расположении сборной Англии.

Новый контракт, что был предложен Джеку, предусматривает понижение базового оклада аж на 25 процентов относительно нынешних 120 тысяч фунтов в неделю. Зарабатывать в четыре раза меньше Месута Озила 26-летний англичанин отказался.

Как утверждает The Sun, самый серьезный интерес к Уилширу проявляют "Ювентус", "Милан", "Вест Хэм", а также "Эвертон", манящий Джека многомиллионный бонус за переход в статусе свободного агента. Все эти клубы готовы даже увеличить нынешнее жалование Уилшира.

Сам Уилшир не готов идти на понижение зарплаты, однако продление сотрудничества с "канонирами" остается его приоритетом. Джек все еще надеется получить улучшенное предложение от "Арсенала" и даже готов к тому, что поедет на Чемпионат Мира в России грядущим летом игроком без клуба.

По информации издания, Уилшир уже предупредил родной клуб, в системе которого он находится с девяти лет, что уйдет безо всякой компенсации, если не дождется предложения в соответствии со своими ожиданиями.



Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 21.03.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 567

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  1. spartan 21.03.2018 08:59 # spartan
    Легенда. затмил на изи всяких герардав и лампрадов

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  2. electric 21.03.2018 08:48 # electric
    Невидимый боец бабос рубит дай баже. Обидка у Ольшира не хилая.

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  3. masterofcactus 21.03.2018 08:39 # masterofcactus
    Мистер Лампоголовый.

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  4. mrjingles 21.03.2018 08:26 # mrjingles
    Молодой талантище,
    будущее сборной Англии,
    канонирский Джеррард,
    вот-вот раскроется,
    развит не по годам,
    такими темпами через года 3 получит золотой мяч,
    с таким то прогрессом
    Повезло Арсеналу с молодыми кадрами
    В аренде попыхтит, подрастёт, потом крушить всех будет
    Такой молодой, а уже настоящий лидер
    У него всё впереди

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  5. mdfjvnlabngmlas 21.03.2018 08:19 # mdfjvnlabngmlas
    держи в курсе, пес.

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