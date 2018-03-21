Ник Поуп хочет стать первым номером сборной Англии
Голкипер "Бернли" Ник Поуп заявил, что мечтает отправиться на Чемпионат Мира в России в статусе первого номера сборной Англии.
Травма Тома Хитона на старте этого сезона позволила Поупу получить место в воротах "Бернли", и этим шансом Ник воспользовался сполна.
По проценту отраженных ударов в этом сезоне Премьер-Лиги 25-летний Поуп уступает только Давиду Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", и успехи Ника не остались незамеченными со стороны главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Получив вызов на товарищеские матчи против Голландии и Италии, теперь Поуп надеется проявить себя и на международном уровне.
"Если бы я не получил этот вызов, то во время Чемпионата Мира был бы не более чем сторонним наблюдателем. Но теперь я должен проявить себя на этом уровне".
"Я приехал сюда, чтобы получить удовольствие и показать, на что я способен. В футболе ты должен быть голоден, и я рад оказаться здесь".
"Первый номер может быть только один. На Чемпионат Мира только один голкипер поедет в этом статусе. От сезона Премьер-Лиги остается восемь матчей, и каждый сам за себя".
"Конечно, я и представить себе не мог, что смогу выступать за сборную Англии, однако это очень воодушевляет меня и всех близких ко мне людей. Мне довелось поиграть в холодных и темных лигах. Теперь кажется, что это было очень далеко".
"Я чувствую, словно преодолел самые тяжелые метры и проявил себя, чтобы получить этот шанс. Мой вызов в сборную Англии — не случайность. Я снова надеюсь проявить себя, и на этом уровне тоже", — цитирует Поупа Sky Sports.
21.03.2018 07:00
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