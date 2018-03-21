Агент Фекира обнадежил "Арсенал"

Агент полузащитника "Лиона" Набиля Фекира допустил уход своего клиента в топ-клуб по окончании этого сезона.

В прошлом месяце издание Daily Mail назвало Фекира трансферной целью номер один "канониров" на грядущее лето. Сообщалось, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер готов выложить 45 миллионов фунтов за соотечественника.



Как признается агент Жан-Пьер Бернес, Фекир вполне счастлив в "Лионе", хотя и открыт к уходу на повышение. При этом "Арсеналу" придется постараться, чтобы удовлетворить амбиции Набиля.



"Сейчас этот вопрос не стоит, но если по окончании сезона потребуется принять решение, то мы сядем вместе с президентом Оласом и определим, как будет правильно".



"В первую очередь мы уважаем "Лион". Мы не собираемся устраивать побег или скандалить. Набиль в большом французском клубе, если не крупнейшем".



"Вы очень хорошо знаете, что в некоторый момент вопрос об уходе может возникнуть. Однако это будет умное решение, принятое профессионально и в интересах всех сторон".



"Когда уходишь из родного клуба, которому обязан всем, то уходишь в хорошим отношениях. Если нам суждено уйти... Персональная цель Набиля — быть частью одного из топ-10 клубов Европы. Он обладает соответствующим потенциалом", — сообщил Бернес La Dauphine Libere.