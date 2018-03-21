В контракте Салаха нет пункта об отступных
Контракт нападающего Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" не содержит пункт о фиксированной сумме отступных.
Во вторник утром английская пресса сообщила, что "Ливерпуль" не планирует продавать свою главную звезду по окончании сезона. Несмотря на интерес "Реала" и "Барселоны"," красные" готовы устоять перед любым предложением по Салаху.
Как передает ESPN, контракт Мохамеда с "Ливерпулем" не предусматривает пункт об отступных. Таким образом, чтобы заполучить Салаха, потенциальному покупателю придется сперва убедить мерсисайдский клуб.
Отметим, что Мохамед уже забил в дебютном сезоне за "Ливерпуль" больше любого другого новичка "красных". В кампании 2007/08 Фернандо Торрес наколотил 33 мяча, на счету Салаха – уже 36.
21.03.2018 00:05
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Последние комментарии:
Что то подозрительно дохуя публикаций по нему. Все истории с большими трансферами так начинаются. Горите в аду реал и барселона. Оставьте в покое самую топовую лигу в мире. Заебали бля
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предложенные деньги ему же, всё и сделают. жаба самый страшный зверь на свете.
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если за пару сезонов с с лфк не возьмет чашек
может спокойно уебывать
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