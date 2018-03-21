В контракте Салаха нет пункта об отступных

Контракт нападающего Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" не содержит пункт о фиксированной сумме отступных.

Во вторник утром английская пресса сообщила, что "Ливерпуль" не планирует продавать свою главную звезду по окончании сезона. Несмотря на интерес "Реала" и "Барселоны"," красные" готовы устоять перед любым предложением по Салаху.



Как передает ESPN, контракт Мохамеда с "Ливерпулем" не предусматривает пункт об отступных. Таким образом, чтобы заполучить Салаха, потенциальному покупателю придется сперва убедить мерсисайдский клуб.



Отметим, что Мохамед уже забил в дебютном сезоне за "Ливерпуль" больше любого другого новичка "красных". В кампании 2007/08 Фернандо Торрес наколотил 33 мяча, на счету Салаха – уже 36.