Левый защитник "Саутгемптона" Райан Бертран покинул расположение сборной Англии из-за проблем со спиной.

В минувшее воскресенье 28-летний Бертран помог "святым" отпраздновать победу 0:2 над "Уиганом" и выйти в полуфинал Кубка Англии. После этого Райан откликнулся на вызов из национальной команды, которой скоро играть товарищеские матчи со сборными Голландии и Италии.



Рутинный медицинский осмотр, который проходят все прибывшие в сборную футболисты, выявил у экс-игрока "Челси" проблемы со спиной. В качестве меры предосторожности главный тренер Гарет Саутгейт принял решение отправить Бертрана назад в "Саутгемптон".



Таким образом, теперь выбор Саутгейта слева в обороне ограничен Эшли Янгом, для которого эта позиция не является родной, и Данни Роузом, который не имеет постоянного места в составе "Тоттенхэма".



Добавим, что Гарет все еще может пригласить кого-нибудь на место выбывшего игрока — например, партнера Янга по "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу.